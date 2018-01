Durante la celebración del Año Nuevo, un joven estadounidense vivió una insólita situación luego de ser entrevistado por un noticiero local en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

El hombre, llamado Hunter, se encontraba celebrando junto a su novia cuando fue abordado por un noticiero local para responder unas preguntas con respecto al evento en el que se encontraba.

Sin embargo, todo terminó en una profunda molestia, pues el reportero que lo entrevistó no le creyó que su nombre fuera realmente Hunter Fisher (cazador pescador, traducido al español), por lo que decidió ‘inventarle’ uno.

Esta incómoda situación la evidenció el mismo Fisher, quien a través de su cuenta de Twitter compartió una captura de pantalla de lo ocurrido para el canal WSB-TV. “Emma y yo salimos en televisión pero el reportero detrás de la cámara no me creyó que mi nombre era Hunter Fisher entonces el me inventó un nuevo nombre”, escribió el indignado hombre.

Emma and I made it on TV but the camera guy didn’t believe my name was Hunter Fisher so he just made one up for me pic.twitter.com/VMJyc2M8EX

— Hunter Fisher (@HunterFisher21) January 2, 2018