Rodrigo Alves, más conocido como el ‘Ken Humano’ se ha sometido a más de 50 operaciones para ‘parecerse’ al famoso muñeco de Mattel. Sin embargo, cada vez que se somete a una cirugía queda con un aspecto más perturbador, generando varias reacciones en las redes sociales.

En esta oportunidad, el excéntrico hombre se sometió a un radical cambio de look que ha llamado bastante la atención.

Hace pocos días, este hombre generó reacciones diversas al asistir a la entrega de los Globos de Oro vestido completamente de blanco, algo que enojó a varios, pues la idea era ir vestido de negro para así apoyar la campaña “Time’s Up” que busca frenar los abusos cometidos por los hombres en la industria de Hollywood.

A raíz de esto, es que Alves admitió sentirse muy avergonzado y para ‘reivindicarse’ tomó una drástica decisión. Como bien muchos saben, este hombre de 34 años suele lucir una melena muy rubia, por lo que esta vez cambió de look y optó por tener el pelo negro como forma de pedir ‘disculpas’ por no asistir de ese color a la ceremonia de premiación.

“En los globos de oro perdí la cabeza. Me mezclé con Justin Tumberlake y Zach Efron, quienes me felicitaron por mi aspecto y atuendo”, comentó al Daily Mail.

Luego, agregó que al darse cuenta de que el 90% de las personas habían ido de negro culpó a sus agentes por no haberles informado sobre la idea de la campaña. “Realmente no tuve la oportunidad de leer mis memorandos y mis agentes nunca me dijeron que debía vestir de negro”, sentenció.

Así luce con su nuevo look: