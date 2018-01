Durante el último tiempo los videntes y tarotistas han pasado a formar una parte importante de los espacios televisivos con datos sobre personajes famosos o lo que le depara a cada uno el nuevo año que entra.

En ese contexto, el noticiero de TVN, 24 Horas, decidió hacer una nota con varios tarotistas y numerólogos para que le cuenten al público cómo se ven las cosas este año.

Una de las que apareció vaticinando cosas sobre el 2018 fue María Eugenia Larraín, quien hace algún tiempo decidió dedicarse a la numerología. Es por eso que fue consultada sobre sus predicciones, ante lo cual indicó: “Este año se puede descomponer de varias formas. Primero, se puede leer el 20, que es un llamado interior a elevar nuestras conciencias y a conocernos más”.

Sumado a eso, agregó que “el 2 es un llamado a la unión, a la colaboración… por otro lado, termina en un 18, que tiene relación con la Luna, lo que muchas veces se podría relacionar con algo más oscuro, en el sentido que habrá cosas ocultas que van a salir a la luz”.

La aparición de la modelo no pasó inadvertida para los televidentes, generando reacciones divididas entre los usuarios que plasmaron sus apreciaciones en Twitter.

Mientras algunos estuvieron de acuerdo con la aparición de Kenita en el espacio, hubo otros que criticaron duramente al noticiero.

Durante la nota en la que apareció Larraín también se incluyó a Jaime Hals Dib y al psíquico Jaime González Aros, quienes también hicieron sus predicciones sobre el 2018.

No sé por qué, pero no me puede caer mal la Kenita Larraín, y cuando la escucho hablar como que le creo todo.

— Consuelo (@MConsuelofg) January 2, 2018