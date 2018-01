Si uno pensara en Edmundo Varas y Sergio Melnick probablemente no encontraría mucho en común, y es que ambos se desempeñan en ambientes completamente distintos. Uno está ligado a la televisión y el otro más a la política.

No obstante, una disputa entre ambos a través de las redes sociales hizo que ambos llamaran mucho la atención.

Todo comenzó luego de que Melnick usara su cuenta de Twitter para abordar el tema de la crisis que actualmente atraviesa TVN, por lo que escribió: “Y la crisis TVN sigue incólume. El Congreso, derecha incluida, aprobó recursos, no estudió el tema, no hay responsables de la farra, no hay proyecto, es todo de no creer. Si Piñera deja a De Aguirre creo que me paso a la oposición”.

Y la crisis TVN sigue incólume… el Congreso, derecha incluida, aprobó recursos, no estudió el tema, no hay responsables de la farra, no hay proyecto, es todo de no creer…. si piñera deja a de Aguirre creo que me paso a la oposición — Sergio I. Melnick (@melnicksergio) January 14, 2018

Tras publicar su mensaje bajo el nombre de @melnicksergio, hubo varias respuestas pero entre todas ellas la que más llamó la atención fue la que hizo el ex chico reality, Edmundo Varas.

El primer mensaje que el ex rostro de televisión publicó decía: “Usted constantemente criticando todo señor. Lo mejor es apoyar a quienes pasan por una crisis y aportando con buenas ideas y soluciones. @TVN saldrá adelante y esperemos que sea así, por el beneficio de la industria de la televisión. ¡Saludos señor!”.

Usted constantemente criticando todo señor. Lo mejor es apoyar a quienes pasan por una crisis y aportando con buenas ideas y soluciones. @TVN saldrá adelante y esperemos que sea asi por el beneficio de la industria de la televisión.

¡Saludos señor! — Edmundo Varas A (@one_varas) January 14, 2018

Ante esto, el miembro del panel de “En Buen Chileno” de Canal 13 contestó diciendo “qué penita tu argumentación, de kindergarten”.

Pero las cosas no quedaron ahí, pues el ganador de “Amor Ciego” quiso contestar y tuiteó: “Verdad que ha sido gerente general de varias empresas, director ejecutivo de dos canales de televisión, ministro de estado durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet. Usted seco en defender lo indefendible. El mensaje de esperanza del Papa lo espera”. Pero ante este mensaje, Melnick sólo se limitó a contestar “pobrecito”.

pobrecito….. — Sergio I. Melnick (@melnicksergio) January 15, 2018

Cerrando la discusión, Varas sentenció diciendo: “No has dado explicaciones sobre DD.HH. y sabes que tienes una deuda con Chile. Eso es pobre, señor @melnicksergio”.

La acalorada pelea tuitera terminó con el nombre de Edmundo Varas como trending topic, y sus respuestas fueron aplaudidas por varios usuarios de la red social.

Revisa algunas reacciones:

Asumo que cuando vi que Edmundo Varas era TT, me pasé el rollo de algún escándalo flaite tipo Primer Plano. Pero me alegra mucho saber que su fama del día se debe a responderle como corresponde al seboso de Melnick. Bien ahí, cabro!! pic.twitter.com/f5r6Ow9S3B — Dani Kings 👑 (@ladanikings) January 16, 2018

Acabo de cachar que Edmundo Varas se paseo a Melnick. Maravilloso. — Italo (@turbogigi) January 16, 2018

Lo que por décadas no pudo hacer la Concerta, ni la Nueva Mayoría, ni ahora último la Bea Sánchez… Quién sí logró pasearse al facho de Melnick?? Edmundo Varas!!! 😎 Por primera vez en la historia de la humanidad, todos estamos con @one_varas 😂 — Alejandra Paisley (@ale_paisley) January 16, 2018

El primer milagro de #FranciscoEnChile: Edmundo Varas parándole los carros con argumentos a Sergio Melnick. Lo sacó de paseo por toda la Gran Avenida. — Seba Arce (@DonPelaoArce) January 16, 2018

Edmundo Varas, sí el mismo, paseando a Sergio Melnick en medio de la venida del papa. Ni Magnolia o Fargo me han entregado tanto este 2018. — Gustavo Duarte (@gustavodv_) January 15, 2018

Grande Edmundo Varas, ayer te paseaste al Féli, hoy a Sergio Melnick !!! estamos a tu servicio! adherimos a tu pensamiento! somo soldados de tu legión! Miraaaa Cari lo que te perdiste! — Sergio (@sergio_bascunan) January 16, 2018

A Melnick lo pasea Edmundo Varas. No más preguntas, señor juez. — Elquenoaporta (@elquenoaporta) January 16, 2018

