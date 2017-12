Las imágenes nos permiten expresar sentimientos y descubrir cosas que ni nosotros mismos sabíamos que estaban en nosotros.

Es por eso que muchos usan los test con imágenes para poder dar con las emociones que hay ocultas.

A continuación este test te ayudará a descubrir cómo son tus emociones. Tienes que observar la siguiente imagen y lo primero que veas te dirá cosas sorprendes de ti:

Dos rostros humanos que casi se besan

Si es lo primero que viste es porque eres una persona muy sensible. Las emociones son todo para ti.

No te preocupa entregar tu corazón y lo haces sin esperar nada a cambio. Sin embargo, a veces sientes que no eres lo suficientemente correspondido.

Eres de los que se preocupa siempre por los demás, estás atento y escuchas a los demás y das buenos consejos.

No obstante, no hablas mucho de ti mismo y a veces sientes que tu única misión en la vida es acompañar y no ser acompañado.

Debes tener mucho cuidado con el lado emocional, pues lo que sientes a veces te ata a circunstancias o personas que deberías desechar.

La silueta de un gato

Si viste eso es porque eres una persona a la que le cuesta expresar sus emociones. Te preocupa sentirte vulnerable y es por eso que prefieres que te vean como una persona independiente.

A pesar de eso no te gusta pasar inadvertido y eres la clase de persona que busca llamar la atención, pero sin implicar tus verdaderas emociones. Eres de los que sólo muestra una parte de sí mismo.

Te hace falta comprender que las emociones no te hacen más débil y que demostrarlas es algo que no tiene nada de malo.

Debes tratar de encontrar el equilibrio entre esa independencia y la capacidad de sentir.

Fuente: Labioguia