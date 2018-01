La noche de este jueves se emitió un nuevo capítulo del programa estelar de Canal 13, “Diana”, conducido por Diana Bolocco. En esta oportunidad, los invitados fueron los comediantes de “Morandé con Compañía”, Belén Mora y Francisco ‘Toto’ Acuña.

Durante el espacio televisivo hubo un momento en que les hicieron una pregunta que los incomodó bastante, sin embargo, fieles a su estilo, salieron del paso con una divertida respuesta.

Todo comenzó cuando los familiares de los humoristas les enviaron mensajes a través de un video. El primer turno fue de los padres de ‘Toto’, quienes señalaron que querían mucho a la pareja, “que Belén es una excelente nuera” y que “eran una gran familia”. No obstante, la pregunta final fue la que los incomodó, ya que señalaron: “¿Cuándo me van a dar un nieto?”.

Ante la inesperada pregunta, ‘Belenaza’ respondió de manera bastante espontánea, señalando: “bueno, si quiere un nieto… podría ser a lo que termine el programa”, causando la risa de todos los presentes en el set de televisión.

En tanto, ‘Toto’ no se quedó atrás e indicó que tendrían un hijo “cuando Dios quiera”, pero sostuvo que le han mandado “cualquier carta todas las semanas”, causando nuevamente las carcajadas del público y de la animadora del programa.

La visita de esta pareja al programa de Canal 13 generó opiniones divididas, ya que a algunos les gustó, pero para otros no tenían ‘mucha gracia’ más allá de sus personajes.

Revisa a continuación las reacciones que hubo en Twitter:

#DianaEnEl13 son exclusivos del mega ,mas bien del MCC, si no todos lo ven no muchos los conocen , pero son geniales . Y tienen muchos personajes cada uno

#DianaEnEl13 no me gusta esta pareja de comediantes, no se si son malos o buenos pero a mi no me producen gracia… y no son muy simpáticos sin personajes… esperando q termine esta entrevista…

— simoni (@simonluque2008) January 19, 2018