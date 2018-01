Después de su paso por el Festival de Viña del Mar el año pasado, Mon Laferte se hizo muy popular en Chile, llenando cada concierto que ofrecía en nuestro país.

La artista no sólo es una cantante muy talentosa, sino que también es dueña de una fuerte personalidad, pues ya en varias ocasiones se le ha visto defender con pasión sus ideas frente a las cámaras.

En esta oportunidad, la intérprete de ‘Amor Completo’ concedió una íntima entrevista a la revista ‘Cosas’, espacio donde aprovechó de contar inéditos detalles sobre su carácter que no todos conocían.

La ex participante de ‘Rojo, fama contra fama’ llamó la atención al hacer una extraña confesión que involucra a sus músicos mexicanos; resulta que es ella quien les elige los calcetines.

Y si bien puede parecer una locura, para los más cercanos a ella esto no es mayor sorpresa, ya que es bastante controladora respecto a sus presentaciones musicales, algo que ella también asume.

Rulo, integrante de ‘Los Tetas’ y amigo de Mon Laferte, detalló al diario Las Últimas Noticias cómo era la cantante en el ámbito laboral.

“Ella está detrás de todo, no sólo de cantar. Me he admirado de su capacidad y he aprendido mucho de ella”, aseguró.

Y luego agregó: “Yo le he visto sólo el lado amoroso y cariñoso, pero como líder de un grupo de gente también debe poner límites.En todo caso se ve que todo fluye bien, los veo a todos como una gran familia, se quieren mucho”.

