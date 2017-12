Durante estas fechas navideñas en las redes sociales comienzan a circular a una serie de hechos que tienen relación con esta festividad.

La protagonista de esta historia se llama Andrea Vilaplana, y quiso escribir una carta ahora que se vienen los regalos del ‘viejo pascuero’, pero esta no fue dirigida a él, sino que a una marca de juguetes. Esta niña de Alicante, España, quiso hacer una crítica a dos reconocidas marcas.

El motivo que impulsó a esta niña a redactar estas palabras se debió a que le llamó mucho la atención que en las cajas de autos de juguetes de las marcas Porsche y PlayMobil no aparecieran mujeres, por lo que tomó la decisión de enviarles una carta preguntando la razón.

“Os escribo porque es navidad. A mi hermano pequeño, Daniel, le gustan muchos los coches. Como el ya tiene 2 Porsche de Playmobil: el 911 Carrera S y el 911 Targa 4S, se ha pedido para Papá Noel o Reyes Magos el 911 GT 3 y me he dado cuenta de que ¡en ninguna caja hay chicas! ¿Por qué no hay? ¿Las chicas no podemos conducir, vender o ser mecánicas? A mí me parece injusto. A la próxima, por favor, que no se os olvide poner chicas”, señala la carta.

Luego de escribirla, el padre de Andrea se sintió orgulloso del pensamiento de su hija, por lo que decidió difundir la carta a través de redes sociales, llamando la atención de todo el mundo por las certeras palabras de la pequeña.

¿Qué opinas de las palabras de esta pequeña niña?