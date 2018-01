Partió Nicanor entre parras, violetas y mundos imaginarios. Se le vio chascon, indómito, piropeando a las Angeles q rasgueaban vihuelas, rodeado de poetas al acecho, risa, vacas voladoras q nublaron la mañana. Se le vio a pata pelá e iba dejando una huella de arena amarilla, hojas de eucaliptos y amor por nietos e hijos q cantaban. Chile sé estremeció de fórmulas matemáticas complejas y musicales, una cierta tristeza q lo invadió todo, unas manos grandes ávidas por siempre de caricias. Feliz viaje y gracias Nicanor!!!!!

