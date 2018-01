Tara Reid se hizo muy conocida a nivel mundial luego de participar en la exitosa comedia de los ’90, “American Pie”. Sin embargo, también ha aparecido en exitosas cintas como “The big Lebowski”, “Urban Legend” o “Alone in the dark”.

Sin embargo, durante el último tiempo, la actriz ha hecho noticia no por sus películas, sino que por su extrema delgadez.

Ahora, Reid decidió viajar hasta las paradisíacas playas de México, específicamente a Tulum en la Riviera Maya, donde decidió darse un merecido descanso junto a un grupo de amigos. No obstante, los paparazzis no han dado tregua y la fotografiaron, causando gran preocupación entre los fanáticos de la artista.

La actriz de 42 años fue captada luciendo unos jeans cortos de mezclilla y la parte de arriba de su bikini, atuendo que dejaba ver la extrema delgadez que padece hace ya bastante tiempo.

Esta no es primera vez que Tara Reid es captada por los paparazzis, ya que hace un tiempo fue fotografiada en Los Ángeles junto a unos amigos, mostrando también una preocupante figura.

Sin embargo, a pesar de que ha sido criticada innumerables veces por su extrema delgadez, la actriz conversó con el medio Daily Mail hace un tiempo, afirmando muy segura que no sufre desórdenes alimenticios: “Nunca lo he sido y no tengo un trastorno alimentario. Sólo estoy delgada. La gente tiene sobrepeso y no los atacamos cada vez que salen”, indicó en dicha oportunidad.

¿Piensas que la actriz hollywoodense tiene problemas o sólo es una persona muy delgada?