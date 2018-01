Durante el capítulo de “Primer Plano” emitido este viernes por CHV, los panelistas se dedicaron a analizar las prendas con los que los actores asistieron a los Premios Caleuche, realizados la semana pasada.

Tal como lo hacían en el extinto programa del mismo canal, “Maldita Moda”, los integrantes del espacio se dedicaron a elegir al ‘mejor y peor vestido‘ del evento. Marcelo Marocchino, Fred Redondo, Nicole Putz y Nicanor Bravo fueron invitados para opinar.

Una de las actrices que recibió muchas críticas por parte del panel fue Daniela Ramírez, la ex protagonista de ‘Amanda’, que usó un vestido transparente de la diseñadora nacional, Paula Errázuriz.

A juicio de Fred Redondo “este tipo de vestido lo hemos visto en blanco, en rojo, en negro, hay con detalles recargados. Y si tú quieres provocar algo, tienes que atreverte con algo nuevo, no con algo que ya mucha gente se ha puesto. No aporta nada, no es atrevido, es un poco pasado de moda“, señaló.

Luego, Francisca García-Huidobro indicó: “Cuando uno se va a jugar la vida con una tenida, con un vestuario como este, no solo tiene que ser, también parecer de primera calidad. La gasa, la tela, el tul, como se llame. Capaz que lo sea, pero, Daniela, no lo parece. (…) Parece un vestido de mala calidad“.

Por su parte, Bravo también opinó agregando: “Es un vestido de mala calidad. No es que parece. Es. Las proporciones están mal, el costado de la pechuga jamás se puede ver esa forma. Entonces, tampoco pensaron en como se veía ella. Pero también es antiguo. Esto lo vimos varios años atrás”.

En tanto, García-Huidobro volvió a dar su opinión, indicando: “Perdón la palabra que voy a usar, y espero que se entienda y no aparezca en… Se ve ordinario. El vestido, no ella. La calidad del vestido no se ve elegante”.

En eso, Nicole Putz intervino: “La parte de arriba ya no es tan tendencia. La parte de abajo sí, porque viene mucho el tul, pero el tul es tremendamente complicado. Como tú decías, Nicanor, en el tul sí que se nota la calidad, y en este caso el color tampoco es fácil como para manejar no solamente tul, sino que también transparencia para arriba”, señaló.

Finalmente, eligieron a Daniela Ramírez como ‘la peor vestida’, por lo que la animadora del espacio comentó que “la hemos visto espléndida en un montón de oportunidades. Aquí se cayó, y se cayó nomás. Es como Amanda, se quería vengar de todos los hermanos que la habían llevado pal cerro y se puso lo que encontró”.

“Independiente de que puede que no sea la que peor se veía, de todos modos es el vestuario que me parece menos apropiado. Voy a volver a usar la palabra ordinario. Ojalá que la gente que esté viendo televisión busque en el diccionario a qué me me refiero con ordinario”, concluyó.