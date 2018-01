Durante la etapa escolar son muchos los niños que se deben llevar tarea para la casa, y esto no sólo pasa en Chile, sino que en varias partes del mundo.

Pero una tarea de un escolar estadounidense se ha viralizado en las últimas horas, pues un niño tuvo que contestar una pregunta sobre la esclavitud y su respuesta conmovió a las redes sociales.

La actividad fue entregada a niños de 4° grado del Our Redeemer Lutheran School, Dallas, en Estados Unidos y consistía en responder tres buenas y tres malas razones de la esclavitud.

Ante esta interrogante, un niño consideró que no había nada bueno en la esclavitud y por eso no respondió. “Siento que no hay una buena razón para la esclavitud, es por eso que no escribí”, contestó el pequeño.

Al ver la tarea, su madre, Trameka Brown-Perry, se mostró ‘conmocionada’ frente a la tarea que enviaba el colegio, pues lo consideró muy ofensivo. Por esa razón compartió la tarea de su hijo en la redes sociales.

“No podía creer que enviaran algo como eso de tarea para la casa”, señaló bastante molesta esta mujer. “No sólo estaba mi hijo en una posición horrible, sino que también los estudiantes que no eran negros, eso es lo que mantiene el racismo funcionando”, agregó.

La gran repercusión que causó la tarea hizo que el director del establecimiento educacional, Jim Van Dellen, enviara una carta pidiéndole disculpas a los padres. “Entendemos que, tal como se presentó, las palabras utilizadas mostraron una falta de sensibilidad y fueron ofensivas”, indicó y agregó que “el propósito de la tarea no era, de ninguna manera, un concepto que va en contra de nuestros valores y creencias fundamentales sobre la igualdad y el valor de las personas de todas las razas”.

Según consignó el Huffington Post, esta madre tuvo un reunión con el director y allí acordaron medidas que vayan en pro de la “diversidad cultural / competencia cultural en servicio (capacitación para el profesorado) para evitar que esto vuelva a ocurrir”. Además, se retiró esta actividad del plan de estudios.

