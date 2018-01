Una gran sorpresa fue la que se llevó un profesor de la escuela primaria de Albany en Estados Unidos, luego de que les presentara a sus alumnos un acertijo que ellos se tomaron de forma bastante literal.

Este profesor se llama Bret Turner y usó las redes sociales para compartir la historia, contando que les presentó una adivinanza, pero que él esperaba una respuesta totalmente diferente.

La frase que este hombre escribió en el pizarrón decía “Soy el principio de todo y el final de todas partes. Soy el principio de la eternidad, el final del tiempo y el espacio. ¿Qué soy?”. Tras esto, esperaba que la respuesta fuera la segunda de las vocales, la ‘E’.

The first guess from one of my 1st graders was “death” and such an awed, somber, reflective hush fell over the class that I didn’t want to tell them that actually the answer is the letter e, which just seemed so banal in the moment pic.twitter.com/7sYFxHNcZk

