Lograr conquistar a alguien no siempre es fácil y cuando nos sentimos atraídos por alguien que no siente lo mismo hacia nosotros nos frustra un poco.

Sin embargo, hay personas que suelen centrar su atención en personas que no sienten lo mismo por ellos, ya sea porque viven en las nubes o porque tienen una confianza desmedida que a veces hace que les cueste pensar que no siempre uno le va a gustar a esa persona y que no siempre “el amor todo lo puede”.

Estos 5 signos del zodiaco casi siempre centran su amor en personas que no pueden tener:

Aries

Son audaces, fuertes y aventureros, pero además se caracterizan por perseguir a quienes no tienen interés por ellos. Los Aries tienen un cierto complejo de ‘salvador’, por lo que piensan que si no están enamorados de ellos ahora, en futuro sí lo estarán por lo especiales que son. Pero mucho ojo, que esto pasa solamente en las películas.

Escorpión

Tienen tanta confianza que es muy difícil para ellos pensar que alguien no esté interesado. Cuando sienten deseos por otro y esta persona no siente lo mismo, es algo que los deja profundamente sobrecogidos.

Para ellos es poco viable pensar si serán rechazados o no, por lo que intentan una y otra vez conquistar a esa persona. Sin embargo, cuando captan que no lo lograrán, terminan con esa ilusión.

Sagitario

Son personas muy románticas y soñadoras. Es por eso que en un mundo imaginario sí están con quien aman. Pero muchas veces esto queda en su mente, pero no es algo que pase en la vida real, muchos de ellos viven en un mundo de fantasía.

Piscis

El amor es tan importante para ellos, que suelen buscar en todos lados, incluso en los equivocados. Buscan el amor y el romance muy en serio.

Sin embargo, en esta búsqueda caen en personas que no son las ideales para ellos. A ellos no les gusta herir, y en ese pensamiento es justamente que atraen el dolor a sus vidas.

Tauro

Acostumbran a obtener lo que quieren, sin embargo, esto hace que les resulte aburrido después de un tiempo, por lo que, inconscientemente, se enamoran de personas que son imposibles de tener.

Su terquedad no deja que suelten a esas personas, por lo que intentarán seducir, a pesar de que esa persona muestre cero interés en ellos. El lema de los Tauro es “lo intenté”.