Sia Robson es una madre británica que usó su cuenta de Twitter para denunciar un hecho que para ella resulta inaceptable.

Esta mujer compartió en la red social las instrucciones de lavado que traía un gorro de su hija de 13 años, las cuales eran sumamente sexistas.

La etiqueta traía los típicos cuidados de lavado que vienen en los productos de lana, sin embargo, también traía un cuestionable mensaje, pues decía: “o dáselo a tu mamá para que lo lave”.

Muy enojada, Sia decidió tomarle una foto y subirla a Twitter. Junto a esto, escribió: “¿Tal vez es posible que papá también sea capaz de lavarlo?”.

#everydaysexism @Missguided Maybe it's just possible Dad is capable of putting on a wash too!? pic.twitter.com/TgCXM8giqr — sian robson (@sianrobson) January 3, 2018

Tras publicar la imagen, el medio británico The Sun, tomó la denuncia y entrevistó a esta madre, quien aseguró que no podía creer que la marca usara un texto así en sus prendas.

“Primero que todo, no puedo creer que una marca de moda femenina pusiera algo así en sus productos. Mi hija me dijo que viera las instrucciones de lavado de su gorro porque eran horribles. Esto es algo que no esperas ver. Yo sé que ellos intentaron ser divertidos pero es un poco ordinario”, fueron parte de sus declaraciones.

No obstante, hubo usuarios que no estuvieron de acuerdo con la denuncia de esta mujer, asegurando que ‘sólo es un poco de humor’. Así lo planteó un usuario en Twitter que escribió: “Por esta razón algunas personas no toman seriamente el sexismo. Cuando personas trivializan la cuestión de enfadarse sobre un poco de humor”.

This is why some people don't take sexism seriously. When people trivialize the issue by getting upset about a little bit of humour. — Iseecrazypeople (@AntiLiberalAus) January 7, 2018

Si bien Sia entiende que esto pudo haber sido sólo una broma, indicó que para ella y su hija es más que eso.

“Entiendo que probablemente fue solo una broma, pero creo que es bastante insensible. Especialmente para hoy en día, ya no son los años sesenta”, comentó.

“Estoy segura que muchos hombres y padres admitirían que ellos también ayudan con el lavado, no es algo que te avergüence hacer”, sentenció.

¿Qué piensas sobre esto?