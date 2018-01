Máximo Menem Bolocco es el hijo de la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco y el ex presidente de Argentina, Carlos Menem. Actualmente, el joven tiene 14 años.

Como muchos jóvenes de su edad, el menor tiene una cuenta en Instagram, y si bien no utiliza mucho la red social, tiene más de 23 mil seguidores.

A pesar de que no publica cosas de forma muy seguida, Máximo quiso compartir un mensaje a través de Instagram Stories, llamando mucho la atención de los cibernautas.

El joven publicó un potente mensaje dirigido hacia los argentinos y que hacía referencia a la nula relación que tiene con su padre.

“Esto va para los argentinos. No tengo nada que ver con mi papá. Con suerte hablo con él y no sé en qué problema esté metido pero no tiene nada que ver conmigo”, expresó en la sorpresiva publicación.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que además agregó: “Créanme, no me puede importar menos, así que todos los comentarios malos de él paren de comentarlos y pónganselos a él porque ya me tiene chato”.

Con este mensaje el joven dejó claro que la relación con su padre es inexistente. De hecho, Máximo Menem Bolocco vive actualmente en México junto a su madre, Cecilia Bolocco, con quien mantiene una estrecha relación. Incluso, suele acompañarla a los eventos que la ex reina de belleza frecuenta.

A continuación revisa la polémica publicación del adolescente de 14 años:

¿Qué te parecen las palabras emitidas por Máximo Menem Bolocco hacia su padre?