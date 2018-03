Hace algunos años, el mundo se conmovió al enterarse de la muerte de Robin Williams. El famoso actor de Hollywood fue encontrado ahorcado en su domicilio en Estados Unidos, por lo que su suicidio dejó a sus fanáticos devastados.

Williams siempre se mostró como un hombre de buen humor, tranquilo y cercano. Sin embargo, quienes lo conocían más, sabían que en la intimidad sufría de varios problemas que finalmente derivaron en una profunda depresión que lo llevó a tomar tan inesperada decisión.

No obstante, más allá de sus problemas, al parecer el actor ocultaba un lado bastante oscuro, y así lo hizo saber su ex compañera de elenco en “Mork and Mindy”, Pam Dawber.

Según consigna el medio, Telegraph, en la nueva biografía de Robin Williams, que está escrita por el periodista Dave Itzkoff, la actriz explicó que el artista le “hizo las cosas más asquerosas, es decir, fui molestada, empujada, golpeada y manoseada”.

Luego, Dawber agregó: “Él te miraba, muy juguetón, como un cachorro. Y de repente te agarraba un seno y salía corriendo. De alguna manera se podía salir con la suya. Después de todo, eran los 70’s”.

No obstante, la actriz aseguró que durante los cinco años que compartió con el actor en la serie “nunca me sentí ofendida”.

“Probablemente se lo hizo a muchas personas, pero era divertido. De alguna manera él tenía esa magia. Si lo escribes, obvio que suena demoledor. Pero de alguna forma él tenía esa cosita inocente”, concluyó la artista.

¿Qué opinas sobre la actitud de Williams y la reacción de Dawber?