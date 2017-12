A pesar de la fuerte unión que aparentemente existía entre Julia Fernández e Ignacio Lastra luego del accidente de coche que sufrieron el pasado 31 de agosto, los rumores sobre el posible término de su relación se han tomado las redes.

Esto luego del mensaje publicado por Julia Fernández en las redes sociales que encendió las alarmas entre sus seguidores:

A post shared by Julia Fernandez Adam (@juliafernandescl) on Dec 26, 2017 at 1:18pm PST

“Quiero q sepa q te deseo todo de mejor en el mundo, siempre te voy amar y principalmente respetar tus decisiones, mismo que no concorde con ellas…”, escribió la modelo en su red social, dando a entender que la decisión habría sido tomada por él.

A esto se suma el hecho de que ambos se han dejado de seguir en redes sociales, lo que confirmaría que las cosas no andan bien entre ellos.

Los comentarios en la foto de Julia no se han cesado de suceder. Estos han sido algunos de ellos:

“Te lo digo por experiencia no lo dejes apoyalo en todo lo q tu puedas que sienta q tiene tu amor incondicional , me pasó algo parecido mi pareja estuvo en la uci al punto que estuvo para morirse cuando saliño ,me dijo que le diera tiempo porq quedó con secuelas yo le di su tiempo pero siempre estuve ahí no lo dejes q si tu lo amas y el te ama volverán a estar juntos bendiciones y que puedan estar juntos estas cosas son para unir y hace mas grande el amor de los dos”

“@juliafernandescl es parte del proceso de Ignacio, no querer sentirte un peso para ti, el cree que es lo mejor para ambos, sin embargo en su corazón el sabe que te necesita, que te ama tanto como tu a el, tiempo al tiempo, no dejes de apoyarlo, el amor es en las buenas, malas y peores! Mucha luz para ambos…❤💫”

“He leído tantos comentarios tan feos, en los medios, aquí en insta, facebook, etc. Comentarios que piden explicaciones del por qué y poco menos es una obligación contar lo de tu vida personal… pónganse en su lugar, a nadie le gustaría pasar por algo así, se nota que Julia le ha dado todo el apoyo a Ignacio, en todo sentido, se nota que le manda las mejores vibras para que él se recupere, NO ES FÁCIL pasar por una situación así como para que vengan y juzguen sin conocer la historia. Ahora solo hay que esperar a que él se recupere, porque mientras haya amor todo se puede! Todo mi apoyo para ambos y que Dios les de lo mejor, lo que merecen 💜”

“Regresan, se dejan, regresan y se dejan, regresan y se dejan! El amor de verdad no es un sube y baja, tampoco un juego de niños! Es mantener una relación estable,y con sinceridad en esa relación no hay estabilidad!”