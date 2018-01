Una indignante escena fue mostrada en el matinal de TVN, “Muy Buenos Días”. En el registro se puede ver a una mujer insultando y humillando a una vendedora en un centro comercial luego de que la trabajadora no aceptara cambiarle un artículo, puesto que la mujer no tenía ni el ticket ni la boleta.

En un video que fue subido a la red social, Twitter, se ve cómo esta mujer agrede e insulta sin parar a la vendedora, haciendo hincapié en la ‘diferencia de clases’ que existe entre ambas.

Con gritos en frente de los demás compradores, se escucha a la mujer lanzar frases como “Tú tienes que aprender a atender a la gente… ¡Te callas, ordinaria!… ¡Mírate la pinta que tienes!… ¡No eres igual a mí!”. Además, en reiteradas ocasiones la trata de “rota maleducada”.

Durante el minuto y cinco segundos que dura el video, se ve a esta compradora totalmente indignada y fuera de sí, menoscabando a la vendedora que le señalaba que no la insultara más y que no podía cambiar el producto si no tenía la boleta.

Finalmente, la mujer se va, pero antes le grita enloquecida: “Cállate, rota ordinaria… No deberías estar aquí, deberías estar en la calle gritando en la feria”.

Algo que llamó profundamente la atención en quienes veían el matinal a esa hora fue que decidieron resguardar la identidad de la mujer agresora, sin embargo, el rostro de la vendedora se puede apreciar fácilmente.

A continuación puedes registrar el indignante video:

Típica vieja facha roteando a una trabajadora. Sin censura, ya que TVN le tapó la cara a la reina de la rotería, no a la vendedora. "Mírate la pinta, tú NO ERES IGUAL a mí". Solidarizo con esta niña, y mis respetos ya que le hizo digno frente. Horrible mujer. #FachosCuliaos pic.twitter.com/VEreip9MvK — ◢◢◢ mvsqz ◢◢◢ (@_mvsqz) January 3, 2018

¿Qué opinas sobre esta escena?