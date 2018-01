Este lunes llegó el Papa Francisco a Chile y su presencia ha generado diversas reacciones, pues mientras algunos agradecen la visita, otros la rechazan absolutamente.

Una de las críticas principales que ha recibido el líder religioso es que lo acusan de encubrir los casos de abusos a menores de edad por parte de sacerdotes ligados a la iglesia.

Una de las actrices que quiso manifestar su repudio a la autoridad eclesiástica católica fue Li Fridman, quien usó su cuenta de Instagram para compartir su opinión con sus seguidores.

“A propósito de la contingencia y la llegada del Papa. Olivia: ‘Mama, ¿por qué si la iglesia representa a Dios y Dios es bueno, la religión católica no permite que las personas sean libres y se casen con quien aman?'”, fue la pregunta que le hizo su hija.

Ante esto, la actriz de ‘Papá a la deriva’ indicó lo siguiente: “Los niños son sabios. No me gustan las instituciones abusadoras y enfermas que no respetan al ser humano. Viva la libertad de expresión, de sentir, de ser, de amar, viva la diversidad”.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía en la que aparece ella junto a su pequeña hija vistiendo la misma polera: una camiseta blanca que llevaba los colores de la comunidad LGBTI.

Tras la publicación, sus seguidores tuvieron opiniones divididas al respecto y mientras algunos aplaudieron sus declaraciones otros se mostraron contrarios a la opinión de la actriz de Mega.

¿Qué piensas sobre los dichos emitidos por Li Fridman en Instagram?