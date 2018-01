Muchos dicen que los niños absorben todo, por lo que enseñarles algo resultaría más sencillo.

Sin embargo, a veces lo que aprenden puede ser completamente distinto a lo que se asegura en libros o textos escolares.

Justamente fue esto lo que reclamó un niño de 8 años a su profesora en un colegio de Chicago, en Estados Unidos.

El pequeño, identificado como King Johnson, escribió una carta en la que trató de ‘mentirosa’ a su profesora luego de que ella les enseñara a sus alumnos que el 12 de octubre se celebra el ‘día de la raza’ en honor a la llegada de Cristóbal Colón a América, en el año 1492.

Sin embargo, el menor dejó claro que no tiene nada que celebrar ese día, o por lo menos no ‘en honor’ a Colón. Johnson señaló en su carta que el homenaje es para los “indios americanos” que estaban en el continente antes de la llegada del europeo.

“Cristóbal Colón no descubrió América, fueron los indios americanos”, le reprochó a su profesora, para luego agregar: “Prefiero que no me enseñe mentiras”.

Pero además de eso, el niño usó las enseñanzas de su madre para cuestionar lo que su maestra les transmitió. “Mi mamá me ha dicho que el único Cristóbal que nosotros renococemos es Wallace”, en alusión al rapero The Notorious B.I.G.

Además, la carta de King hizo una observación racial: “¿Cómo personas blancas pueden enseñar historia negra?”.

Tras leer la carta, la profesora le hizo saber a su alumno que estaba en completo desacuerdo con su tarea.

