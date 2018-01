La coquetería es algo que puede que se dé más naturalmente en unos que en otros.

Los signos zodiacales tienen características que los diferencian entre sí, y hay unos que son más coquetos que otros. Esto no quiere decir que quienes no lo sean no sean capaces de conquistar a los demás, sino que sus intereses no pasan por ahí.

A continuación puedes revisar si tu signo es de los más coquetos o no.

Aries

No son los más coquetos del zodiaco. No les gusta arreglarse en exceso. Tampoco les interesa ser el centro de atención ni robarse las miradas de los demás.

Tauro

No son coquetos y a veces son un poco descuidados. Los Tauro tienen un encanto natural y su personalidad es muy magnética, es por eso que no necesitan llamar la atención para atraer a los demás.

Géminis

Son uno de los signos más coquetos del zodiaco. Si bien no están todo el día pensando en cómo llamar la atención de los demás, tampoco les gusta pasar desapercibidos.

Cáncer

No son muy coquetos, pero sí les interesa verse bien. No buscan que los demás los miren todo el tiempo, aunque sí siempre procuran estar arreglados, bien vestidos y perfumados.

Leo

Son uno de los signos menos coquetos del zodiaco y no por falta de belleza o descuido, sino que porque no les interesa lucir atractivos para los demás. Ya tienen luz propia.

Virgo

Son coquetos por naturaleza. Les gusta llamar la atención de los demás y cuando llegan a alguna parte necesitan que los demás se giren a mirarlos y comentar lo atractivos que son.

Libra

Es un signo muy equilibrado para todo. Se viste bien y se preocupa de su aspecto físico, pero nunca lo hacen por llamar la atención y mucho menos están pendientes de eso.

Escorpión

Les gusta llamar la atención, pero lo hacen porque confían en su capacidad de liderazgo y su magnetismo natural, por ello, no creen que sea necesario estar siempre arreglado para lograrlo.

Sagitario

No sólo no les gusta la coquetería, sino que además no les parece que sea lo más correcto. Para una relación estable es muy difícil que Sagitario se empareje con alguien que sea coqueto.

Capricornio

Son complejos, pues quieren ser coquetos, pero no aceptan que su pareja lo sea.

Acuario

Les gusta la libertad, pero no el libertinaje, por eso cuando sienten que los coquetean sin querer ir más allá de algo amoroso, terminan abandonando.

Piscis

No son coquetos, les gusta vestir bien, pero su forma de ser les impide mostrar un lado más exagerado.