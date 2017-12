De acuerdo a la astrología, todos los signos zodiacales tienen un lado oscuro que pocos conocen. Obviamente, no todo van a ser aspectos positivos en sus respectivas personalidades. Este es el peor defecto de cada signo según el sitio NuevaMujer



ARIES

Aunque te cueste trabajo admitirlo, eres un poco auto destructivo, siempre te pones en situaciones de riesgo y piensas que es normal. Arriesgas mucho, aunque no te das cuenta eso a veces te pone en situaciones que dejan mucho qué desear.



TAURO

Tienes espíritu de detective privado, no hay información que se te pueda ocultar, a veces la gente se incomoda con esa forma tuya de llegar al fondo de lo que quieres saber. El chisme, por decir lo menos, te da un placer tremendo.



GÉMINIS

Sabes como intimidar e incomodar a la gente. Se te da bien eso de hacer que las personas no sepan qué decir cuando están cerca de ti. Te crees uno de los más inteligentes y eso te hace pensar que puedes poner en jaque a quien se te ponga enfrente.



CÁNCER

Aunque no lo demuestres, eres uno de los signos más temperamentales, cuando te enojas no piensas, sólo te dejas guiar por la ira y el coraje, esos sentimientos te hacen romper, quemar, tiras o deshacerte de cosas que amas. Actúas de tal forma que luego te arrepientes.



LEO

No lo puedes ocultar, tienes hábitos extraños. No quiere decir que seas sucio, pero si hay alguien que ha probado cosas raras como arañas o ha hecho cosas que nadie más haría, ese eres tú. Sabes que pocos entenderían esas manías tuyas, por eso no te interesa compartirlas con cualquier persona.



VIRGO

Sí, queda claro que eres el analítico y observador del zodiaco, pero eso a veces te vuelve insoportable. Ves cosas que nadie ve, lo analizas todo y eso te hace ser en extremo crítico de los demás. Aunque no lo digas, tus gestos y actitudes dicen mucho más.



LIBRA

A veces sueles ser muy desconfiado. Antes de conocer a alguien lo investigas, intentas conocer todo de él, que no haya ningún cabo suelto, sólo así te sientes tranquilo. Te cuesta confiar y mucho.



ESCORPIÓN

Eres muy frío, no importa qué suceda, no importa cuánto te quieran, te tomará mucho tiempo confiar y demostrar que vale la pena luchar por ti. A la larga eso termina por aburrir a los otros y te pone a ti en un estado de soledad que detestas, pero tampoco sabes cómo terminar.



SAGITARIO

A veces eres algo violento, no es que vayas por la vida golpeando gente, pero te importa poco herir a os demás, si alguien ha de salir lastimado, ese no serás tú, lo tienes bien claro.



CAPRICORNIO

Tu falta de sensibilidad es sorprendente, puedes ver a alguien llorando y sólo te inspira reír, tienes un lado cruel que a veces incomoda a las personas que tienes cerca.



ACUARIO

Tienes un lado oscuro y negativo, a veces sueles hablar mal de las personas, utilizarlas para tu provecho. Siempre quieres brillas, deseas ser el centro de atención o, al menos, ser tomado en cuenta y formar parte de algo.



PISCIS

Siempre ves el lado negativo de las cosas, aunque todo marche bien, aunque parezca que no hay nada malo, tú haces lo imposible por sabotear las relaciones que van por buen camino.