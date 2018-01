Valentina Roth suele hacer declaraciones o actos que dan que hablar. Sin embargo, hace un tiempo ha estado bastante más recatada con respecto a su vida privada manteniendo un perfil más bajo.

La ex ‘Calle 7’ está viviendo en Concepción junto a su pareja, Piergiorgio Iubini Ballotta, y es a través de Instagram que muestra lo feliz que está con él.

Ahora,a la joven quiso usar la misma red social para compartir un mensaje que intenta crear conciencia sobre el daño que causa la anorexia en la vida de las personas.

Roth padeció esta enfermedad durante bastante tiempo y es por eso que quiso compartir con sus seguidores fotos de esa época junto a un potente mensaje.

“Vean la secuencia de fotos por favor. Tómenle peso a este tema que cada día va creciendo. Una enfermedad que está matando a miles de mujeres”, comenzó señalando.

“Yo luché 9 años contra la anorexia y bulimia, llegué a pesar 43 kilos (midiendo 1.68), pase por muchos psicólogos y psiquiatras, y en verdad estaba todo en la mente porque si yo no quería ver la realidad y cambiar mi mentalidad no tenía sentido asistir a esas terapias”, continuó.

Además, la joven quiso alentar a las mujeres que sufren este desorden alimenticio para que luchen por salir adelante.

“Un día me levanté sintiendo que me moría sin fuerzas ni para caminar y dije ok, chao no más. Costó pero lo logré y sí chicas, ¡si se puede! Si quieres puedes, es tu cuerpo, tienes que cuidarlo no maltratarlo. No se hagan más daño y si piensan que es demasiado tarde para salir de su problema están equivocadas ¡nunca es tarde! ¡Vamos! Ustedes pueden, son hermosas, quiéranse, respétense. Si yo pude salir sola de esto ustedes también”, indicó.

Luego de hacer esta publicación sus seguidores alabaron lo valiente que fue al compartir su experiencia con los demás y al lograr salir de esta terrible enfermedad.

A continuación revisa la publicación de Valentina Roth:

