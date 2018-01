Generalmente buscamos el amor en los demás, en la familia, amigos, colegas y por sobre todo en la pareja, y aunque suene cliché para poder recibir todo este amor es necesario amarse a sí mismo. La clave de la felicidad en la vida es partir por amarse a sí mismos, de otra manera solo se generará una codependencia con la pareja, una relación tóxica y desequilibrada que a la larga dañará nuestro bienestar emocional.

Y aunque decirlo suena fácil, en la práctica amarse a sí mismo puede ser muy difícil y al mismo tiempo confuso. Podemos llegar a los extremos de ser muy narcisistas, egoístas y vanidosas o podemos tener un autoestima muy bajo. El amor propio no es pensar que uno es muy bueno o superior a los demás. En realidad, la forma más sencilla y categórica de saber si una persona se ama a sí misma es simplemente notando si es capaz de aceptarse.

Por lo tanto, si eres capaz de reconocer tus sentimientos, experiencias, cualidades o defectos s ser honesto, si no haces esto es señal de que no te amas. Según la terapeuta Kathy Hendricks, si no eres capaz de amarte a ti mismo nunca podrá entablar una relación genuina de amor con otra persona.

Esta consigan no es de ahora, incluso el monje cisterciense ingles Elredo de Rieval, dio en el siglo XI: “¿Cómo puede una persona amar a otra persona si no se ama a sí mismo, ya que debe de ordenar el amor que tiene para su prójimo de una similitud del amor por la cual es querido para sí mismo?”. Esto quiere decir que si no vemos el amor en nosotros, es imposible verlo en el mundo.

Y aunque el ser humano se va transformando a medida que crece, este crecimiento solo será verdadero si la persona es sincera consigo misma y se acepta. Esta aceptación y conocimiento de uno mismo se conoce como autorrealización. El profesor de psicología Jordan Peterson, explica que conocemos la existencia del sufrimiento, pero aunque sea así debemos primero a decir la verdad y ser responsables de nuestros actos, son pruebas de que nos amamos a nosotros mismos y podemos amar al resto.

Fuente: Pijamasurf