Los mejores dentistas han revelado cómo las tendencias de moda están causando estragos en los dientes de las personas.

A pesar de que Gisele Bündchen y las hermanas Hemsley juraron comenzar cada mañana con un refrescante vaso de agua caliente y limón, el Dr. Ben Atkins, dentista de Manchester y fideicomisario de la Oral Health Foundation, advierte que la bebida disuelve los dientes de forma efectiva y podría incluso hacerlos más oscuros.

Mientras que los críticos vinculan el fluoruro a todo, desde la demencia a la diabetes, los expertos sostienen que numerosos estudios muestran que el mineral no daña la salud de las personas, con variedades libres de ‘ingrediente principal de protección’.

El Dr. Atkins también describe la antigua práctica ayurvédica de extracción de aceite, que consiste en extraer aceite de coco alrededor de la boca, como una ‘pérdida de tiempo’, con la Dra. Rhona Eskander, Mejor Dentista Joven Ganadora 2016, añadiendo que no le dará una sonrisa de Hollywood.

En términos de cepillarse los dientes con carbón o vinagre de sidra, tanto el Dr. Atkins como el Dr. Eskander agregan que los “remedios naturales” podrían hacer más daño que bien, ya que sus consistencias ácidas y abrasivas pueden eliminar las manchas superficiales y también dañar permanentemente el esmalte.

Pasta de dientes sin flúor

Las autoridades sanitarias de los EE. UU. Llaman a la fluoración del agua “uno de los 10 mejores logros de salud pública del siglo XX”.

Sin embargo, los críticos afirman que el mineral interrumpe las hormonas, lo que lleva a problemas de salud crónicos, incluidos los trastornos óseos, la demencia y la diabetes, lo que resulta en un aumento reciente de alternativas sin flúor.

El Dr. Eskander dijo: “El flúor es el principal ingrediente protector en la pasta de dientes. Previene la descomposición y contrarresta los efectos de la formación de caries, particularmente si comes muchos dulces o fruta. Las pastas de dientes con flúor funcionan al depositar el mineral en el esmalte, que se descompone con alimentos ácidos. Esto hace que los dientes sean más resistentes a dichos alimentos y previene la descomposición.

Sin embargo, los críticos agregan envases de pasta de dientes de fluoruro a menudo advierte a la gente a no tragar el producto y solo para usar una cantidad del tamaño de un guisante debido a las membranas mucosas delgadas en la boca, lo que permite que los ingredientes se absorban en el cuerpo.

Según el Dr. Eskander: “Tendría que consumir una gran cantidad para tener un efecto tóxico”.

Mientras que el fluoruro puede causar que se formen vetas amarillas en los dientes de los niños, el Dr. Atkins agrega que esto no es dañino y generalmente solo es obvio para los dentistas.

Agregó además: “Ha habido innumerables informes y estudios revisados ​​por pares sobre el fluoruro y la conclusión científica es que la pasta de dientes con flúor es de gran beneficio para nuestra salud oral y no causa efectos secundarios nocivos para la salud en general. Hay pastas dentales que no contienen flúor. Algunos pueden tener agentes antibacterianos, refrescar el aliento y si son abrasivos, podrían eliminar las manchas superficiales. Desafortunadamente, lo que una pasta de dientes sin flúor no hará es proteger tus dientes de la caries dental”.

Agua caliente y limón

Se dice que el agua caliente y el limón son ricos en vitamina C, lo que estimula el sistema inmunitario y estimula la producción de bilis para ayudar a la digestión. Sin embargo, los expertos advierten que la bebida de moda podría causar daños dentales graves.

El Dr. Atkins dijo: “El limón en agua caliente puede ser una buena forma de obtener vitamina C, pero puede causar estragos en los dientes. Recientemente tuve un paciente que nunca tuvo problemas serios de salud oral. Me visitaban regularmente para los chequeos y los enviaba con una factura de salud limpia cada vez. Luego, durante una visita, se quejó de que tenía una sensibilidad constante y muy dolorosa con las cosas calientes y frías. La interrogué para ver si ha cambiado algo sobre su rutina y su dieta recientemente, y fue entonces cuando todo se reveló. Ella dijo que recientemente cambió su rutina matutina para incluir un vaso de agua caliente con jugo de limón mientras leía”.

Atkins explicó: “Si bien puede ser bueno para otras partes de nuestra salud, el jugo de limón es muy peligroso para la boca cuando lo tomamos de esta manera”. Beberlo todo el día, todos los días significa que el ácido ataca constantemente nuestros dientes “.

El limón es extremadamente ácido, lo que debilita el esmalte de los dientes y los disuelve eficazmente, explica el Dr. Eskander.

Esto incluso puede conducir a la decoloración a medida que la materia más dura debajo del esmalte comienza a brillar, lo que también causa sensibilidad y dolor, según el Dr. Atkins.

Si las personas todavía eligen beber agua caliente y limón, el Dr. Eskander recomienda que lo hagan a través de una pajita para reducir que las superficies de los dientes sean afectadas por el líquido. Masticar chicle sin azúcar después también es una buena idea ya que estimula la saliva, que neutraliza los ácidos, agrega.

El Dr. Eskander también aconseja a las personas que nunca se cepillen los dientes después de beber agua caliente y limón, ya que esto elimina el esmalte cuando está suave. La gente debería cepillarse los dientes antes del desayuno para crear una capa protectora de flúor contra los alimentos ácidos.

Extracción de aceite

Se dice que la antigua práctica ayurvédica de extracción de aceite data de hace más de 3.000 años y consiste en extraer una cucharada de coco o aceite de sésamo alrededor de la boca durante hasta 20 minutos antes de escupirlo. Los defensores afirman que las propiedades antibióticas y antivirales de los aceites aclaran y limpian los dientes.

Sin embargo, el Dr. Atkins argumenta: “La extracción de aceite de coco no tiene ninguna prueba científica de que sea beneficiosa para la salud oral de ninguna manera. Es ineficaz y, en última instancia, una pérdida de tiempo “.

El Dr. Eskander agrega que el aceite es un lubricante y, por lo tanto, puede desalojar temporalmente las partículas de alimentos y las manchas de la superficie, pero no penetrará en los dientes para hacerlos más blancos. Solo el blanqueamiento con peróxido penetra los dientes y rompe la decoloración.

El Dr. Eskander agrega que esto solo lo deben hacer los profesionales dentales que, a diferencia de los kits de bricolaje, hacen bandejas a medida para la boca y aseguran que el peróxido no dañe las encías y cause ampollas.

Pasta de dientes de carbón

A pesar de la reciente oleada de cremas dentales de carbón en el mercado, el Dr. Atkins advierte que podrían hacer más daño que bien. La pasta de dientes de carbón puede dañar el esmalte

Él dijo: “No hay datos suficientes para probar las afirmaciones de seguridad y eficacia de los productos de salud bucal a base de carbón y carbón. Las afirmaciones hechas por muchos de estos productos en términos de blanqueamiento dental no están verificadas”.

Los defensores argumentan que la estructura porosa del carbón le da propiedades desintoxicantes, y los hospitales la usan con frecuencia para tratar diferentes tipos de intoxicaciones y sobredosis.

Sin embargo, aunque las pastas de dientes de carbón pueden eliminar las manchas superficiales debido a su consistencia abrasiva, el Dr. Atkins dice que esto puede dañar permanentemente el esmalte.

Añadió: “Lo más importante es que muchas pastas de dientes de carbón en el mercado no contienen suficiente fluoruro para protegernos adecuadamente de la caries dental, incluso cuando se usan dos minutos dos veces al día”.

Vinagre de sidra de manzana

El vinagre de sidra de manzana es elogiado por ayudar a la digestión, ayudando con la pérdida de peso y haciendo que el cabello sea más brillante, y algunos incluso cepillarse los dientes con esta sustancia altamente ácida.

Sin embargo, aunque la abrasividad del vinagre puede ayudar a eliminar la placa y las manchas causadas por el vino tinto, el café y el tabaco, el Dr. Eskander advierte que también podría dañar seriamente el esmalte e incluso amarillear los dientes.

Eskander dijo: “El daño del esmalte es irreversible. La capa debajo, conocida como la dentina, se vuelve más visible. La dentina tiene un tinte amarillo natural, lo que significa que es probable que te queden dientes que se vean más amarillos o más manchados que para empezar”.