La compatibilidad sexual en una pareja es un rasgo fundamental en la convivencia y en el evitar que una relación no se convierta en una rutinaria. Sin embargo, una afinidad de personalidades no necesariamente significará una conexión en la intimidad.

Más que una entretención, al hablar de sexualidad en pareja nos referimos a un entendimiento emocional, más complejo y privado que debería darse a todo nivel. No obstante, podrían existir rasgos que no se condigan con una compatibilidad en todos los ámbitos.

Aquí te presentamos los signos del zodiaco que podrían no llevarse bien en el día a día, pero que si pueden marcar la diferencia en la intimidad, generando una perfecta conexión, aunque sea por sólo una noche.

Tauro y Leo

Que no les gusten las demostraciones de afecto en público no significa que en la intimidad no lleguen a niveles que otros solo sueñan con llegar. Si bien una relación entre un Tauro y un Leo puede estar cargada de intensidad y emocionalidad, su compatibilidad sexual se nota. No obstante, sus personalidades orgullosas y de poco arrepentimiento conducirán a un inevitable choque.

Piscis y Libra

En una extraña situación, el optimismo de Piscis como el de Libra les puede jugar una muy mala pasada en la realidad. Al tener una actitud positiva y abierta al cambio, creen tener un buen vínculo en lo sexual, sin embargo, puede que sea difícil llegar a tomar decisiones en conjunto, ya que siempre estarán privilegiando la felicidad del otro en lugar de la propia.

Escorpio y Acuario

Para estos signos las discusiones elevadas, con una alta carga intelectual, resultan completamente estimulantes. Con un carácter liberal, sin miedo a ahondar en temas conflictivos, Escorpio y Acuario podrían ver complicadas sus relaciones más allá de una noche, ya que su personalidad los conduce al conflicto.

Sagitario y Piscis

Impulsivos y soñadores, aferrados a ilusiones, confían demasiado en la suerte y no toman precauciones de las consecuencias que podrían tener sus actos. Sagitario es conocido por ser muy ambicioso, motivado y trabajador. En contraste, Piscis es muy vago, pasivo y dependiente de los demás. Aquí no vale el de “los opuestos se atraen”, ya que la pasividad de Piscis puede desesperar a Sagitario

Géminis y Cáncer

Cuando la inestabilidad no conduce a una buena relación, si puede llevar a una buena noche de sexo. Géminis y Cáncer son ambos signos cambiantes e impredecibles, con emociones que van desde la inmensa felicidad a un profunda depresión en cosa de minutos. Esto los llevaría a tener procesos muy difíciles al momento de tomar decisiones, haciendo muy compleja la idea de una verdadera compatibilidad.

Tauro y Aries

Con personalidades fuertes, esforzados y con una gran motivación para encontrar la grandeza en la vida, no evitarán una pelea si alguien se está imponiendo en su camino a lograr sus objetivos. Tauro y Aries podrán unirse en su deseo de conseguir grandes cosas, pero esa conexión no tendría mayor futuro en el día a día.

Con información de Nueva Mujer.