Hacer dieta puede ser bastante abrumador, sobre todo porque todos tienen sus propias opiniones sobre la mejor manera de recortar la grasa. Corre más. Come menos. Deshazte de ciertas comidas. Levantar pesas. Bebe más agua. La lista continua. Es por eso que es importante escuchar a los expertos para asegurarse de que su plan de dieta y ejercicio esté en el camino correcto. Aquí hay algunas cosas que no deberías hacer si estás tratando de perder peso.

1. No cortar las golosinas

Se te permite un convite de vez en cuando, recuerda, todo con moderación. Si dices que vas a perder una cierta cantidad de peso y cortar todas tus golosinas, incluido el café, entonces puedes cometer un error. Debes embarcarte en un plan de alimentación sostenible que incluya una comida de tratamiento. Dejar de tomar café no siempre es necesario a menos que sea sensible a la cafeína, pero reducirlo es una buena idea.

2. No duermes lo suficiente

Con nuestros horarios ocupados, es fácil pensar que dormir poco cada noche es normal, pero no es bueno para ti. Las personas que tienen falta de sueño tienen un aumento del apetito. El sueño inadecuado reduce los niveles de leptina, una hormona que suprime el apetito, y aumenta el grehlin, una hormona que aumenta la ingesta de alimentos y se cree que desempeña un papel en la regulación a largo plazo del peso corporal. Todo esto sugiere que la falta de sueño puede hacer que la pérdida de peso sea extremadamente difícil porque hace que tu cuerpo trabaje en tu contra.

3. No cuentes las calorías

Está bien saber cuánta comida estás comiendo en un día, pero concéntrate menos en las calorías y más en la calidad de la comida que comes. Simplemente no es tan simple como las calorías de azúcar causan el almacenamiento de grasa y picos de hambre, mientras que las calorías de grasa y proteínas promueven la quema de grasa. Lo que cuenta más es la calidad, no la cantidad de calorías.

4. Las sobras no siempre son buenas

Es posible que desee comer sus sobras para ahorrar el desperdicio de alimentos, pero si lo que tenía la noche anterior no es saludable, está deshaciendo su arduo trabajo. Si la noche anterior tuviste salmón al horno con hierbas y una ensalada verde, no es una mala idea tener las sobras para el desayuno. Pero si te permitiste pizza o pescado con papas fritas, entonces tal vez reconsideres las sobras de la cena como una opción de desayuno. Es esencial comenzar el día con energía y una mente clara para sostener las actividades durante todo el día. Elija alimentos ricos en fibra, antioxidantes y buenas proteínas y grasas.

5. No comas azúcar antes de entrenar

El azúcar te da una buena avalancha de energía, pero fallas poco después. Para obtener suficiente energía para ejercitarse, base su dieta en alimentos que liberen su energía lenta y constantemente. “Estamos hablando principalmente de alimentos integrales como vegetales, granos integrales, carne, huevos y pescado, nueces y semillas. Lo opuesto (alimentos procesados, refrigerios con alto contenido de azúcar o bebidas azucaradas) le dará un estallido inicial de energía seguido de una depresión que puede hacer que se sienta agotado.

6. Agregue proteína

Ya lo has escuchado antes, las proteínas te mantienen lleno por más tiempo. Los alimentos ricos en proteínas son más saciantes que los alimentos ricos en carbohidratos, en otras palabras, pueden llenarlo más rápidamente y durante más tiempo. El resultado es que es probable que coma menos en el transcurso del día, lo que facilita el control de su peso.

7. Las dietas de moda son malas

Puede ser fácil caer en la trampa de pensar que una dieta de moda es una solución rápida y fácil, pero no funcionan a largo plazo. Las dietas de moda no son sostenibles. Tiene que ser un cambio en el estilo de vida. Morirse de hambre, por ejemplo, con una dieta de jugos puede hacer que su cuerpo entre en estado de shock, pensando que está en modo de inanición. Esto puede hacer que el cuerpo almacene grasa, así que después de que la dieta de moda haya terminado, puedes aumentar aún más el peso que antes.

8. No te compares con otras personas

Si vas al gimnasio con un amigo, eso es genial porque te mantiene motivado. Pero no te preocupes si está perdiendo peso más rápido que tu. La pérdida de peso depende de una serie de cosas, especialmente las condiciones médicas de la persona.

9. Cuida tu intestino

Nuestro estómago está formado por bacterias buenas y malas, llamadas flora intestinal, que tiene una influencia sobre funciones importantes del cuerpo, incluido el metabolismo y la reducción de grasa. Sin embargo, nuestros hábitos de estilo de vida, como tomar antibióticos, dietas altas en azúcar, estrés y alcohol, dañan nuestras bacterias intestinales. Alimente a las bacterias buenas con alimentos fibrosos y muchos probióticos, que puede encontrar en alimentos fermentados como té de Kombucha, chucrut, yogur, kéfir y vinagre de sidra de manzana.

Sigue estos consejos y te irá a la perfección.

Fuente: The Sun