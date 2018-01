El 2017 fue una año lleno de denuncias por abuso y acoso sexual de Hollywood que decidieron dar sus testimonios y que tiene como principal acosador al productor Harvey Weinstein.

En esta ocasió fue el creador famosos personajes de Marvel como Spider-Man, X-Men o Los 4 Fantásticos, ha sido acusado de abusar sexualmente de las enfermeras que lo atendían en su mansión de Los Angeles. Según relatan fuentes anónimas, el dibujante se paseaba desnudo por su vivienda y solicitaba a sus cuidadoras que le practicasen sexo oral en la ducha y le ‘complacieran’ en su habitación.

La empresa que proporciona enfermeras y que emplea a las mujeres que atienden a celebridades ahora se encuentra en una disputa legal con el ícono, pero hasta el momento no se ha presentado ninguna queja policial y no se han presentado demandas. Un abogado que representa a Lee declaró al DailyMail que Lee “niega categóricamente” las acusaciones “falsas y despreciables” y que pretende borrar su “buen nombre estelar” y sugirió que las acusaciones podrían ser parte de un ataque.



Una fuente que habló de la situación mental del magnate “Stan es un anciano que aparentemente perdió el rumbo. Parece que no le importa lo que la gente piense de él, ha perdido su filtro. Ha habido un flujo de enfermeras jóvenes que llegan a su casa en West Hollywood y las ha estado acosando sexualmente. Él lo encuentra gracioso.”

“En cambio, el Sr. Lee ha recibido demandas para pagar dinero y cartas amenazadoras asegurando que si no lo hace, el acusador irá a los medios. El Sr. Lee no será extorsionado ni chantajeado, y no le pagará dinero a nadie porque no ha hecho absolutamente nada malo”, añade en el comunicado. Aún está por demostrar si las acusaciones son realmente falsas o si Stan Lee ha aprovechado su poder.