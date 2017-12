Aaron Carter ha revelado que estaba “tan asustado” de terminar muerto después de haber caído al mismo peso que Michael Jackson cuando falleció.

El productor de éxitos I Want Candy vio su peso caer a 52 kilos, la cantidad exacta que pesaba el fallecido Rey del Pop cuando murió en junio de 2009 por intoxicación aguda con Propofol a la edad de 50 años.

El cantante Aaron, de 30 años, dice que fue una serie de cuestiones que lo llevaron a estar tan bajo de peso, pero insiste en que está decidido a no terminar como su compañero de último momento, diciéndole a Us Weekly : “Hubo momentos en que me asustaría. ¿Sabes a lo que me refiero? Me estresaría debido a todo lo que pasa dentro de mí, y luego perdería todo este peso, y luego me pondría en una mala relación”.

Aaron siguió: “Michael murió con 52 kilos. Fue desgarrador Amo a Michael, pero no seré yo. Mírame. Mira mi transformación, en meses… Mi salud es muy importante. La salud es muy importante para todos, y estaba muy asustado”.

Aaron ingresó en un centro de rehabilitación a principios de este año, donde completó dos meses de tratamiento para mejorar su “salud general” después de convertirse en “súper desnutrido”.

Gracias a la ayuda de Alo House en Malibu, California, pudo aumentar casi la mitad del peso en menos de 50 días, comiendo bien y clasificando otros problemas de salud mental de larga data.

Recientemente le dijo a Entertainment Tonight : “Luché contra un trastorno alimentario, así que tuve siete úlceras. Tenía 52 kilos y estaba súper desnutrido. Fue difícil, ya sabes, fue difícil para mí, pero la Alo House a la que fui fue increíble. Me ayudaron a descubrir lo que estaba pasando conmigo, y están sucediendo otras cosas porque sufro de trastorno de estrés postraumático. Tengo un gran trauma de mi pasado y muchas pérdidas, así que es algo con lo que tengo que lidiar a diario. Hice la desintoxicación y, a través de esa desintoxicación, gané, como dos libras por día. Veintiocho por ciento del peso corporal que gané”.