No hay a quien le quepa duda que Rocío Toscano es una de las actrices revelación de este año que ya acaba. Con notables participaciones en teleseries como “Los Ochenta”, “Matriarcas” y “Amanda”, la joven actriz supo hacerse un lugar en las producciones televisivas, ganándose el cariño de la gente.

Sin embargo, Toscano no para ahí y sigue trabajando. Actualmente está cosechando grandes éxitos por su atrevido papel como Roxy en la nueva teleserie de las tardes “Verdades Ocultas” de Mega, canal donde ha establecido su carrera en la actuación.

Como ella misma señala, su participación en esta última producción ha sido “la cosecha de todo lo que he sembrado durante estos seis años que llevo acá en Santiago. Ha sido súper satisfactorio, además la gente me quiere y eso es gracias a mi personaje”.

Pese a su rotundo éxito en la televisión, Rocío asegura que su, cada vez más apretada agenda, no le permitiría practicar unos de sus más desconocidos hobbies: andar en bicicleta y tocar batería.

Y es que tras interpretar a la atrevida Roxy en “Verdades Ocultas”, la actriz se ve con poco tiempo para relajarse y es por esto mismo que para mantener en equilibrio su estilo de vida, se va en bicicleta al trabajo y de vez en cuando sube el cerro San Cristóbal.

Además del deporte, Rocío cultiva una pasión por la música, tal como lo demuestra en sus redes sociales, especialmente en su cuenta persona de Instagram, donde comparte con sus seguidores algunos videos de ella tocando guitarra. No obstante, detalló que finalmente la batería era su instrumento favorito y que incluso pensaría en formar una banda.

Rocío Toscano | Instagram

“Cuando era pequeña tocaba guitarra, pero cuando crecí me di cuenta que lo mío no va por ahí, sino que por la batería. Ahora estoy tomando clases una vez por semana porque el próximo año me quiero comprar una sí o sí”, señaló

Cabe destacar la poca edad que tiene la joven actriz, alcanzando recién los 24 años, momento en que está viendo los frutos del trabajo que ha realizado desde el momento en que llegó a la capital en 2011 en búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

Con información de Página 7.