Una bloguera adolescente que ocultó su acné quístico bajo gruesas capas de maquillaje ha publicado selfies de rostro desmaquillado en Instagram para ayudar a otros a combatir esa condición de la piel.

Hailey Wait, de 17 años, originaria de Colorado, ha tenido problemas con las imperfecciones de la piel desde que tenía 11 años, y una vez se negó a salir de la casa sin cubrir los puntos dolorosos con el grueso maquillaje. Hailey cuenta que su acné solía hacerla sentir “asquerosa” y “como un cubo de basura”, ahora se niega a ocultar su piel.

Tomando fotos en Instagram, compartió fotos con sus 100,000 seguidores, donde puede verse su acné. La joven cuenta: “Me sentí abrumada cuando vi por primera vez mi propagación de acné. Comenzó con mis mejillas y luego fue a mi barbilla y luego a mi frente, y luego se fue por todo el lugar. Es difícil porque no puedes deshacerte de él de inmediato y siempre parece que hay un pequeño huevo monstruoso en tu cara”.

“Fue muy doloroso. Recuerdo que una noche lloraba en mi cama porque solo sentía mucho dolor. Cuando mi acné estaba en su peor momento, simplemente me sentía como si fuera asquerosa. Estaba roja y manchada y me sentía como un cubo de basura. Sentí que no era bonita. No sentía que encajara en ningún lado, lo cual es una tontería porque muchas personas tienen acné”.

En los últimos meses, Hailey abandonó las mascaradas, para mostrar que cualquier persona puede ser bella, con acné o no. “Me sentí tan insegura de mí misma que no podía salir de la casa sin maquillaje”, dijo. “Dejé de usarlo porque me di cuenta de que no estaba haciendo nada por mí. Solo me estaba ocultando y sentía que cada vez que salía por la puerta no estaba siendo yo misma. Siento que he abrazado mi acné al no haberlo escondido nunca más, y ahora soy sincera conmigo misma y real con otras personas”.

Hailey admite que las imágenes han atraído comentarios negativos:”‘Cuando comencé a publicar mi cara real, sin ningún maquillaje, definitivamente recibí mucho odio al principio porque las personas no estaban acostumbradas a eso”.

“Siento que he influenciado a muchas personas que tienen inseguridades en general al darles un ejemplo y demostrar que no es el fin del mundo si no tienes la piel perfecta. Incluso si alguien no tiene acné, es probable que conozcan a alguien con acné. No los convierte en una mala persona. No me hace una mala persona. No me hace asqueroso. Simplemente significa que tengo acné y desaparecerá “.

La bloguera del acné dice que planea continuar abandonando su encubrimiento diario, y solo lo usará en ocasiones especiales. Ella dijo: “Creo que dejaré de usar bases en su mayor parte a menos que esté haciendo un evento especial. Incluso entonces siento que realmente quiero abrazar mi cara y simplemente ir sin maquillaje.

“Espero que mi historia sobre el acné realmente ayude a las personas a darse cuenta de que el hecho de que tengas estas imperfecciones no significa que no seas increíble. No significa que no puedas tener éxito, no significa que no puedas ser glamoroso. La belleza es mucho más que tu cara “.

¿Qué opinas del gesto de esta joven?