Una niña de 17 años fue encontrada muerta después de que accidentalmente le envió un Snapchat a su novio donde se mostraba engañándolo. Charlotte Guy, que estaba en la universidad, quería enviar el video a un amigo, pero en cambio la envió a su novio Jack Hurst, de 20 años. Al darse cuenta de lo que había hecho, Charlotte escribió un mensaje que decía: “Adiós. Por favor perdoname.’ La adolescente, de Wigan, envió un mensaje adicional, su mensaje final, que decía: “Te amo, saber que me odias es suficiente”.

El forense Alan Walsh describió las últimas 48 horas de su vida como “caóticas”. Jack llamó a la policía después de leer los mensajes y usó Snapchat para averiguar dónde estaba Charlotte. Charlotte fue encontrada trágicamente colgada, cerca de su universidad en Wigan, donde había estado estudiando atención médica.

Jack dijo: “Ella me dijo que ya no quería estar aquí. Yo estaba muy preocupado porque ya antes había hecho comentarios sobre sentir que el mundo no era para ella. Siempre estaba preocupada por no hacer nuevos amigos, pero comenzó un nuevo curso en la universidad e hizo amigos rápidamente y parecía feliz. Fui a verla a Wigan. Le hablé y me dijo que quería terminar la relación…”

“Ella me envió un mensaje de texto para decirme que quería hablar. Dije que estaba ocupado haciendo algo y que hablaría con ella más tarde. Después de esto, ella me envió un mensaje de Snapchat que estaba destinado a su amigo, pero que me envió por error. El Snapchat hacía referencia a ella durmiendo con alguien en la noche del sábado. Ella me dijo que no era para mí, se disculpó y dijo que era una persona horrible. Dijo que quería hablar y explicar, pero yo dije que no tenía ganas de hablar y que me enviara un mensaje para decir lo que quería decir. A las 5.11 p.m. recibí un largo mensaje de texto de ella. Este mensaje me preocupó y traté de llamarla, pero ella no respondió. Recibí otro mensaje a las 17.13 diciendo ‘no importa. Adiós. Por favor perdóname.'”

Los padres de Charlotte, Martin y Deoborah Guy, dijeron en la investigación que su hija se había autolesionado y había ido a ver a un profesional de la salud. La última vez que vieron a su hija fue el día en que se suicidó, cuando tomó una taza de té con ellos y les dijo que iba a sacar sus cosas de la casa de un amigo.

El forense dijo: “Ella pudo haber estado bajo la influencia de la cocaína y algunos de los efectos de eso pueden haber cambiado su comportamiento y pueden haber cambiado su estado de ánimo. Creo que era una joven problemática. El efecto que tendrá en su familia y amigos está más allá de la imaginación. Nuestros pensamientos están con los amigos y la familia de Charlotte durante este momento increíblemente difícil”.

Es importante poner atención a las señales y ayudar a personas con tendencias suicidas y autodestructivas.

Fuente: Unilad