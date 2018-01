Los adultos que permanecen vírgenes hasta bien entrados los 20 y más han revelado las razones por las cuales están en línea.

Los usuarios de Frank Reddit dijeron al foro por qué aún no han tenido sexo en confesiones sinceras.

Principalmente en sus veintes, muchos simplemente no habían encontrado a la persona adecuada, mientras que otros admitían sentirse solos y ansiosos, y una mujer dijo que simplemente estaba demasiado ocupada enfocándose en su carrera.

Al unirse al animado hilo de discusión, un usuario admitió que, a pesar de tener 27 años, aún no habían experimentado ni siquiera un primer beso, expresando su frustración por no poder encontrar pareja.

Otro usuario, de 22 años, afirmó que nadie estaba interesado en ellos, pero agregó que no estaba buscando ​​tener una experiencia sexual “solo porque no la habían tenido”.

Y este parecía ser el caso de un grupo de mujeres de veinte y tantos años, que admitieron que la falta de confianza y oportunidad era la razón detrás de su deslucida vida amorosa.

Otras en cambio revelaron que estaban listas, pero aguardaban que llegara el “hombre correcto”, y no estaban preparadas para establecerse.

Sin embargo, un honesto muchacho de 21 años tenía una razón muy diferente, explicando que era “asexual”, y que además estaba en una relación de larga distancia.

Una confesión desgarradora vino de un usuario, que admitió tener problemas de “gran ansiedad” y falta de confianza, culpando también a su falta de vida social.

Llamó la atención una usuaria que dio una razón bastante diferente para permanecer virgen.

“Tengo 24 años, todavía soy soltera y virgen porque soy una mujer fuerte e independiente que no necesita a ningún hombre. Con toda seriedad, soy muy independiente y me concentro en mi carrera y mi negocio. Además, siento que la mayoría de los chicos de 20 y tantos años son realmente inmaduros y solo buscan oportunidades para tener sexo. Quizás estoy equivocada, pero así es como me siento. A esta edad, pocas personas desean formar una relación sólida con 1 persona, desarrollar esa conexión emocional profunda y establecerse. Cuando se trata de relaciones, soy más tradicional y romántica, a la antigua”, explicó enfáticamente.