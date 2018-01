La época de debut de las primeras teleseries nocturnas en la televisión chilena, allá por los inicios de la década de los 2000, estuvo marcada por un denominador común: el alto contenido erótico de las mismas.

Entre los actores que vivieron esta época se encuentra la actriz Alejandra Fosalba, quien no disfrutó mucho con esta tendencia que se tomó las teleseries nocturnas en sus inicios, a juzgar por los comentarios que hizo durante su participación este sábado en el programa ‘La Divina Comida’.

A colación de un comentario del periodista Iván Guerrero durante la sobremesa, Fosalba recordó los incómodos momentos que tuvo que sortear en el rodaje de la teleserie ‘Los 30’, que la cadena TVN emitió en 2005.

En concreto, la actriz, de 48 años, narró una divertida anécdota que le tocó vivir con Pancho Melo:

Iván Guerrero: “Yo me acuerdo haberte visto en teleseries nocturnas. Había un trabajo en el que tuviste que salir casi en pelota, y eso, jugar, si es que no te gusta puede ser incómodo”

Alejandra Fosalba: “Me complica ene”

Guerrero: “¿En serio?”

Fosalba: “Sí, no es como para mí”

Caniulef: “¿Cuál fue la peor experiencia? ¿Cuál fue la escena que tú dijiste esto jamás lo tuve que haber hecho?”

Fosalba: “La primera teleserie, mi hija tenía dos meses. Primero, no me sentía cómoda con mi cuerpo, estaba dando pechuga. Tuve que hacer una escena con Pancho Melo, que yo estaba arriba de Pancho Melo. Entonces, le digo ‘Pancho, por favor, tápame la guata y tápame la pechuga, que me da plancha’. Imagínate la escena”

Guerrero: “Qué amoroso Pancho…”

Fosalba: “Pancho tratando de taparme la guata con una mano, todo esto tratando de que se vea natural. ¡Qué atroz!”

Guerrero: “¡Un pulpo!”

Fosalba: “¡Que manera de sentirme mal!”

Caniulef: “O sea, si yo fuera hétero no podría contenerme en una escena así”

Guerrero: “¿Tú dices que tendrías como una erección?”

Caniulef: “A mí me pasarían cosas todo el rato”

Fosalba: “Me pasó una cosa, porque nosotros ya estamos como acostumbrados, tenemos como un training, también como de tocarse. Entonces, de repente sucede que entra otro actor, el personaje que entra poco”



Guerrero: “No es de la familia”

Fosalba: “No es de la familia. Entonces, la primera escena hay que tener cuidado con él. Yo llego y le doy un beso, y como ya estábamos en esta, voy y me acerco y le doy el medio beso y le pasaron cosas. Sí”

Guerrero: “¿Tú sentiste que le pasaron cosas?”

Fosalba: “Sí y le dije. ‘¿Qué pasho?’”

Guerrero: “Sintiendo la carpita ahí (risas)”

Fosalba: “Le dije ‘qué pasho’ y se cagó de la risa. Son cosas del fútbol”