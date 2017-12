En la lista de las cosas incómodas que nos pueden pasar en la vida, encontrarse con una ex pareja debe estar definitivamente entre los primero lugares. Si a eso le sumamos cámaras de televisión, la situación escala una buena cantidad de niveles.

Esta fue la situación que les tocó vivir a los ex “Doble tentación”, Ángela Duarte y Cristóbal Álvarez, la sufrida pareja que no lo pasó nada de bien en el reality de la señal privada y que finalmente terminó rompiendo su relación.

Y es que por lo visto, todo parece indicar que los ex chicos reality no habían vuelto a verse. O al menos esa fue la impresión que dieron al ser captados encontrándose en el mismo evento al que ambos habían asistido.

El acierto fue del programa de farándula “Intrusos”, el que en un gran momento televisivo, logró captar el instante justo en que la ex pareja se encontró, viéndose a ambos en un incómodo estado.

Consultado sobre el reencuentro, el ex Miss Chile dijo que “estaba un poco incómodo, pero son cosas que pasan, me va a tocar ver a ciertas personas en eventos o donde quiera que sea, si igual Santiago es chico, no me puedo andar arrancando”.

¡Tiene toda la razón!

Con información de Alfombra Roja.