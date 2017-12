Todo empezó con la sospecha de un usuario de Reddit, pero una investigación más seria confirmó que Apple estaba reduciendo la velocidad de los iPhone con baterías degradadas por el uso. La compañía acabó confirmándolo mediante un comunicado, pero empezaron a llover las demandas y hoy ha pedido disculpas.

En una carta a los consumidores publicada en su web, Apple ha anunciado que reducirá el precio de los reemplazos de batería de 80 a 30 dólares para todos los dispositivos afectados (iPhone 6 en adelante), pero solo durante un periodo de un año (hasta diciembre de 2018). Además ha pedido perdón por “defraudar” a los usuarios con este asunto y ha negado las acusaciones de estar acortando la vida útil de los iPhone más antiguos en forma de obsolescencia programada.

“Nunca hemos hecho, ni haríamos nunca, nada para acortar intencionalmente la vida útil de ningún producto de Apple o degradar la experiencia del usuario para impulsar una renovación [del terminal]”, dice la carta. “Nuestro objetivo siempre ha sido crear productos que nuestros clientes aman, y hacer que los iPhones duren el mayor tiempo posible es una parte importante de eso”.

Apple explica que todas las baterías recargables son componentes consumibles, y como tal se vuelven menos efectivos a medida que envejecen químicamente y disminuye su capacidad de mantener la carga. Esto —quieren dejar claro— no ocurre únicamente por el número de ciclos, sino también por el tipo de uso del dispositivo, por ejemplo si se utiliza en ambiente caluroso.

El tema es que una batería envejecida se vuelve menos capaz de entregar picos de energía que pueden afectar al rendimiento de los iPhone, por ejemplo ocasionando apagados repentinos. Por eso Apple introdujo una nueva forma de gestionar la energía de los iPhone con iOS 10.2.1. Una nueva función que —ahora sabemos— reducía el rendimiento de algunos componentes del teléfono para evitar un apagado. En otras palabras, ralentizaba los iPhone con baterías viejas.

Ahora bien: no lo sabíamos, no nos lo dejaron suficientemente claro, y eso está haciendo que Apple se enfrente a posibles cargos criminales en algunos países. ¿Nos conformaremos con un cambio de batería con descuento? Probablemente no, y por eso la compañía de Cupertino lanzará además una actualización de software de iOS en 2018 que dará a los usuarios una mayor visibilidad del estado de la batería, para que cada usuario sepa si es la batería lo que está haciendo que su iPhone vaya más lento.