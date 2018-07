Investigadores del portal Bellingcat y un importante equipo de periodistas de la plataforma danesa De Corresponsal ha revelado que la aplicación “Fitness” del sitio para deportistas Polar Flow, hace de dominio público los datos personales de los más de 6.460 usuarios suscritos, al igual que más de 200 ubicaciones sensibles, como bases militares, instalaciones nucleares, agencias de inteligencia, aeródromos, y embajadas de todo el mundo.

La empresa usa información de perfil para mejorar el rendimiento

La popular empresa dedicada al rendimiento deportivo, conocida por fabricar el primer monitor inalámbrico de frecuencia cardíaca del mundo, utiliza su sitio web “Polar Flow” como una plataforma social donde los usuarios pueden compartir sus carreras. Comparado con los servicios similares de Garmin y Strava, Polar publica más datos por usuario de una manera más accesible, con resultados potencialmente desastrosos.

Los cuadrados rojos con puntos blancos son agrupaciones de muchas más sesiones que comenzaron en esa ubicación. Se pueden mostrar todas las sesiones de una persona combinadas en un solo mapa, Polar no solo revela los ritmos cardíacos, las rutas, las fechas, el tiempo, la duración y el ritmo de los ejercicios realizados por individuos en los sitios militares, sino que también revela la misma información de cuáles son probablemente sus hogares.

Rastrear toda esta información es muy simple a través del sitio: encontrar una base militar, seleccionar un ejercicio publicado allí para identificar el perfil adjunto y ver dónde ha ejercido esta persona.

Revela información estratégica

Empleados de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA) y del FBI, así como del Servicio de Inteligencia Militar holandesa (MIVD) y del Departamento Central de Inteligencia rusa (GRU) son algunos de los usuarios registrados con un perfil que se puede rastrear y revelar su ubicación fácilmente.

Así como también, militares especializados en seguridad cibernética y vinculados con la defensa y los servicios de inteligencia hasta personal que sirve en submarinos pudieron ser localizados gracias a los datos disponibles públicamente en Polar. Otros datos revelados incluían la presencia de estadounidenses en la Zona Verde de Bagdad, de militares en la bahía de Guantánamo, tropas estacionadas cerca de la frontera norcoreana, soldados rusos en Crimea y pilotos de aviación que participan en la lucha contra el Estado Islámico.

Polar lanza comunicado negando filtrar información

En comunicado la prestigiosa empresa se desvincula de cualquier hecho de espionaje que se le acusa. Dejando de forma clara y concreta que la configuración de privacidad donde es posible activar la ubicación “on line” a través del GPS es una decisión propia cada usuario.

“Nos gustaría tomar un momento para abordar las preocupaciones recientes con respecto a los perfiles de usuario de Polar Flow y la privacidad de los datos… Recientemente descubrimos que los datos de ubicación pública compartidos por los clientes a través de la función Explore en Flow podrían proporcionar información sobre ubicaciones potencialmente confidenciales…”

Continua “es importante comprender que Polar no ha filtrado ningún dato, y no ha habido violación de datos privados. Actualmente, la gran mayoría de los clientes de Polar mantienen los perfiles privados predeterminados y la configuración de datos de sesiones privadas, y en este caso no se ven afectados de ninguna manera. Si bien la decisión de participar y compartir sesiones de capacitación y datos de ubicación GPS es la elección y la responsabilidad del cliente” reza parte del comunicado.