Un equipo de estudiosos dedicado a la reconstrucción de la historia mediante los restos físicos de las pasadas civilizaciones, en un proceso de restauración de la pirámide de Zoser, en la necrópolis de Sakkara, una de la más arcaica de todo Egipto, hicieron un importante hallazgo. Casi en perfecto estado, el personal encontró una figura tallada en bronce del dios egipcio Osiris.

La estructura escalonada donde se realizó en descubrimiento, representa lo que en su momento fue el santuario de la tumba del faraón Zoser de la III Dinastía egipcia, donde el equipo de investigadores adelantaba labores de restauración y limpieza del mausoleo, cuando en una de las brechas de los bloques de piedra de la fachada occidental de la pirámide fue encontrada la estatua en honor al máximo dios de la época.

Osiris, dios egipcio de la fertilidad, la vegetación y la resurrección, que en la escultura encontrada sostiene una pluma en su mano izquierda y un cetro en la mano derecha, la misma fue trasladada al laboratorio de restauración del depósito de la necrópolis. Este ser místico es catalogado como uno de los principales miembros del panteón egipcio.

The #Archaeological mission working on theconservation project of the #Pyramid of Djoser, founded a bronze statue of #Uzair God, during its works pic.twitter.com/VDwZ6Frkco

— Ministry of Antiquities (@AntiquitiesOf) July 2, 2018