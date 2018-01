Piscis

Enero – marzo

Si bien el año pasado de tu vida fue bastante exitoso y lograste mucho, todavía existe la sensación de que te falta algo. Aunque no sabes exactamente qué. No te conformes. No permitas que la negatividad te envenene. Mantener una actitud positiva atraerá todo lo que puedas desear y necesitar.

Abril – junio

Has establecido lo que quieres o tienes una idea de lo que te hará feliz. Ahora no debes dejar que el miedo se interponga en tu camino. Ve a por ello. Lo que sea eso. Por loco que pueda parecerle a los demás, haz lo que creas que te hará feliz.

Julio – septiembre

Has hecho ese cambio que temes. Tal vez es un lugar. Tal vez es un trabajo. Quizás es una relación de la que estabas aprensivo. Y está bien, tardaste la mitad del año en finalmente hacer algo, lo importante es que en realidad lo has hecho. Y sea cual sea esa elección, te prometo que algo bueno saldrá de eso.

Octubre – Diciembre

Aquí estás terminando el año queriendo aprovechar al máximo los últimos cuatro meses. Son estos cuatro meses los que definirán tu año.

Géminis

Enero – marzo

Tu espíritu está alto al ingresar al nuevo año. Tienes muchas cosas que esperas y que deseas lograr. Si bien su trabajo puede ser tu prioridad número uno, es importante que también te concentres en tus relaciones y en tu vida. No pienses solo en tu próximo movimiento.

Abril – junio

Cuídate en estos meses de los lobos vestidos de oveja.

Julio – septiembre

Estos son los meses que va a tener tu momento. Recuerdas dónde estabas hace un año y todo en tu vida ha cambiado para mejor. No te detengas allí. Sigue adelante. Sigue mejorando. Sigue progresando.

Octubre – Diciembre

Mientras construyes tu vida y tu carrera, hay alguien a quien has dejado escapar por las grietas. Y te va a golpear, has perdido a alguien que te importa mucho. Y la verdad es que todavía se preocupan por ti, todavía quieren lo mejor para ti. Pero no pudieron mantenerse al margen mirando. Entonces se alejaron.

Escorpión

Enero – marzo

Hay un gran logro en el camino para ti. Y has estado rompiéndote el culo para llegar allí. Y ves la luz al final del túnel. Continúa porque todas las largas noches y horas invertidas en esto valdrán la pena.

Abril – junio

Lo has hecho. Lo que sea que haya sido. Pudiste respirar por un momento. Pero ahora viene el siguiente obstáculo. Por mucho que haya momentos en que te sientas derrotado, no pares.

Julio – septiembre

Las palabras “Te amo” se te acercarán sigilosamente. Y sí, ha pasado un tiempo desde que te sentiste de la manera en que lo haces, pero no temas. Los Escorpio tienden a alejar el amor muy fácilmente.

Octubre – Diciembre

Parece que todo en tu vida es exactamente como lo imaginabas. Pero los últimos cuatro meses te pondrán a prueba. Algo va a suceder sobre lo que no tienes control y vas a tener que tener fe en que todo estará bien. Porque todo estará bien.

Libra

Enero – marzo

Estás mirando hacia atrás en 2017 y piensas: “¿cómo lo hice?”. Si bien el final del año fue un tanto difícil para ti, es mucho mejor el comienzo de este año. No se puede negar que te lastimaron bastante. Lo que tienes que quitar de esa relación es no temer al amor, sino temer perderse amando demasiado a alguien.

Abril – junio

Date cuenta de que mereces ser feliz de nuevo. No es ningún secreto que no lo has sido.

Julio – septiembre

Tendrás caídas, pero aprende a celebrar tus pequeños logros y date el crédito que te mereces.

Octubre – Diciembre

Una nueva relación de repente se volverá más seria. Esas tontas fotos de otoño se convertirán en las de Navidad junto al árbol. Y cuando termine el año, no te sentirás tan solo como el año pasado.

Leo

Enero – marzo

El año acaba de comenzar, pero ya puedes decir que algo está por salir mal rápidamente. Pero siempre has manejado las cosas con bastante gracia. Y cada cosa mala que te ha pasado en el pasado no te rompió entonces y no te va a romper ahora.

Abril – junio

Tu suerte seguramente cambiará durante estos meses.

Julio – septiembre

Una vieja aventura va a volver a la escena y tú debes decidir si la quieres de nuevo en tu vida o es un error.

Octubre – Diciembre

Estás cerrando el año reflexionando sobre cómo comenzó y qué tan difícil fue. Tómete un descanso tal vez incluso unas vacaciones porque te lo mereces.

Sagitario

Enero – marzo

2017 vino con una nueva relación que va fuerte. Recogiste y moviste tu vida porque necesitabas un cambio a medida que te adaptas a esta nueva vida que has construido para ti, no te olvides de las personas que dejaste atrás. Solo porque no los veas todos los días no significa que no importen.

Abril – junio

Llegarás a una encrucijada en esta relación. Una gran pregunta definirá a dónde va desde aquí. Sigue a tu corazón al responder y no temas lo que dice.

Julio – septiembre

Has trabajado lo suficiente como para merecer un viaje a alguna parte. Tómalo. Si hay una cosa que este año te va a enseñar es hacer las cosas que quieres, incluso si te asusta.

Octubre – Diciembre

A medida que cambian las cosas, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de cuánto has ganado en los últimos meses. Te encontrarás con ese ex que pensaste que nunca superarías, pero aquí estás feliz y saludable y te está yendo muy bien. Te has merecido eso por un tiempo.

Aries

Enero – marzo

Deja todas las cosas y las personas que no te hacen feliz.

Abril – junio

Una vez que reúnes el valor para irte, no vuelvas. Y no te sientas culpable si miras atrás a lo que dejaste. A veces, mirar hacia atrás nos hace darnos cuenta de lo lejos que hemos llegado.

Julio – septiembre

Cuantas más cosas cambien, más se mantendrán igual. Juraste que no estabas listo para una relación. Pero cuando la persona correcta entra a tu vida, ya no depende de ti.

Octubre – Diciembre

Estos serán los meses en que te darás cuenta de lo que realmente es el amor. Y te hará más feliz de lo que alguna vez has estado.

Acuario

Enero – marzo

2017 llegó con muchos cambios y logros. Siéntanse orgullosos de todo lo que han hecho y sigan esforzándose por obtener más en el nuevo año. Un año nuevo. Otro cumpleaños. Un año que vas a recordar.

Abril – junio

Has hablado en serio con alguien desde hace mucho tiempo. Esa pregunta que todos han estado preguntando está a la vuelta de la esquina.

Julio – septiembre

Si bien parece que tu vida recién está comenzando, ha estado sucediendo durante años. Has dejado atrás el pasado y has avanzado para crear la vida que deseas con la persona que será tu eterno. Pero recuerda a las personas que estaban allí cuando todas estas cosas no estaban tan claras. No importa qué tan lejos corras del pasado. Esas son las personas que merecen estar en tu futuro.

Octubre – Diciembre

Estos meses te pondrán a prueba. Emocionalmente algo va a suceder. Nunca has sido alguien que demuestre cómo se siente, pero está bien ser vulnerable.

Tauro

Enero – marzo

Sigues buscando cosas que te harán feliz. Pero nada te hará tan feliz como encontrar eso que está dentro de ti.

Abril – junio

Te sientes un poco vacío y no sabes por qué. Está bien sentir a través de esas cosas, pero recuerda que la incomodidad no se supone que sea una zona de confort. Es una indicación de que algo necesita cambiar.

Julio – septiembre

Haz ese cambio que temes incluso si eso significa perder personas. Las personas correctas lo entenderán.

Octubre – Diciembre

Mientras que el año llega a su fin, estos son los meses en los que te sentirás como si estuvieras empezando a vivir de nuevo.

Cáncer

Enero – marzo

El amor va a entrar en tu vida cuando no lo esperabas.

Abril – junio

Tu carrera continuará progresando.

Julio – septiembre

Sus relaciones a su alrededor van a parecer geniales.

Octubre – Diciembre

Entonces algo sacudirá todas esas cosas buenas y la vida intentará y romperá. Pero esa relación y esas personas que se preocupan por ti estarán ahí para ti y todo va a estar bien.

Capricornio

Enero – marzo

2017 fue un año que te alegra haber sobrevivido, pero no uno que quieras repetir. Pero lo superaste y, por más difícil que haya sido, será mucho mejor 2018 para ti.

Abril – junio

Alguien nuevo entrará en tu vida. Tal vez esa es una relación. Una amistad.

Julio – septiembre

Ve en ese viaje. Toma ese riesgo. Solo se vive una vez. Y este es el año que será diferente a cualquier otro año.

Octubre – Diciembre

Este año vas a terminar fuerte. Y por primera vez en mucho tiempo, simplemente asimilas todo y eres realmente feliz con tu ubicación.

Virgo

Enero – marzo

Te lastimaron terriblemente en 2017. Date tiempo y cúrate y no saltes a algo nuevo rápido. Está bien estar solo y está bien que a veces no te guste. Aprender sobre la relación que tienes contigo mismo te ayudará.

Abril – junio

Alguien va a llamar tu atención en una noche y vas a jurar que no estás listo. Vas a rechazarlos y te van a dejar tomar las riendas, pero no van a rendirse tan fácilmente.

Julio – septiembre

Pensaste que no estabas en una relación, pero la persona indicada tendrá paciencia contigo.

Octubre – Diciembre

Tendrás un amor oficial y esta vez no saldrás dañado.