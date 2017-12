ARIES:

21 de marzo al 20 de abril

Estás lleno de luz. En este nuevo año, en lugar de tratar de opacarte a ti mismo para no eclipsar a las personas que le rodean, vive con valentía. Eres fuerte y enérgico, no te calmes. En cambio, inspírate para ser tu versión más vibrante.

TAURO:

21 de abril al 21 de mayo

Estás determinado. De todos los signos, eres es el más paciente, más metódico, más deliberado en tus acciones. Has sido condicionado a ver estas cosas como debilidades, pero este año, celébralas como las fortalezas que son. Eres leal, eres adaptable, traes paz, estás decidido a conquistar todo lo que se interponga en tu camino. Tienes que estar orgulloso.

GÉMINIS:

22 de mayo – 21 de junio

Das energía a todo lo que tocas. Te gusta compartir con las personas, siempre agregando diversión a las conversaciones, siendo siempre una luz en la fiesta. En el pasado te has alejado de las situaciones sociales, sin querer ser “demasiado” o “demasiado grande”. Pero este año, tienes que estar orgulloso de tu lado amable y sociable.

CÁNCER:

22 de junio – 22 de julio

Eres valiente. En este nuevo año, en lugar de preocuparte por si eres sobreprotector o cauteloso, sé dueño de tu naturaleza protectora. De todas las señales, tienes el corazón más cariñoso, y amas sin miedo. En lugar de pensar que eres débil, debes saber que eres fuerte debido a tu dedicación inquebrantable a las personas en tu vida.

LEO:

23 de julio – 22 de agosto

Tienes un corazón increíble. Amas con todo lo que tienes, y transmites ese cuidado y alegría a todos los que te encuentras. Este año, en lugar de enfocarte en los aspectos de tu signo que pueden ser audaces o demasiado orgullosos, arroja luz sobre la belleza de ser tú: un león desinteresado, fuerte y de buen corazón.

VIRGO:

23 de agosto al 22 de septiembre

Eres un pensador. Usted es el tipo de persona que no solo reacciona, sino que piensa detenidamente, que pone a prueba las opciones, que valora los pensamientos de los demás y no saca conclusiones precipitadas. A veces tu naturaleza de exceso de pensamiento se ve como algo negativo, pero este año, siéntete orgulloso de la forma en que funciona tu mente. Eres un gran oyente, cómodo por tu cuenta y capaz de tomar decisiones independientes; estos son atributos que no todos poseen. Sé dueño de ellos.

LIBRA:

23 de septiembre – 22 de octubre

Eres desinteresado. Recibirías una bala por un ser querido, y dejarás todo por estar con quien te necesite. Siempre pones a los demás en primer lugar, pase lo que pase. Estas son cualidades admirables. Y en este nuevo año, en lugar de verse a usted mismo como débil, debes saber que tu amor y cuidado son valiosos y raros.

ESCORPIÓN:

23 de octubre – 21 de noviembre

Eres compasivo. En este nuevo año, celebra la forma en que siempre estás pensando, siempre sintiendo, siempre absorbiendo el mundo que te rodea. De todos los signos, eres el más consciente de las emociones de los demás, pero incluso y especialmente, de la tuya. Te sientes muy profundamente, y este año, en lugar de desear que no lo hicieras, enorgullecete de tu lado emocional, porque es lo que te conecta con los demás y ayuda a las personas a saber que no están solos. Y eso es muy importante.

SAGITARIO:

22 de noviembre – 21 de diciembre

Eres vibrante. Prosperas con libertad, aventura y exploración. De todos los signos del zodíaco, eres quien florece más con el cambio y un descanso de la rutina. En lugar de pensar que siempre tienes que conformarte, o convertirte en lo que todos los demás quieren que seaa, en este nuevo año, sé tú. Desafía las expectativas, haz sus propias reglas y vive con abandono.

CAPRICORNIO:

22 de diciembre – 20 de enero

Sabes manejarte. Cuando se trata de una meta o plan, una idea o una decisión, eres es el único en el que todos confían. Tienes la cabeza en línea recta, siempre centrado en hacia dónde te diriges, no girando en círculos mirando hacia atrás a lo que no puedes cambiar. Este año, siéntete orgulloso de la manera en que piensas y vives: con lógica, sensibilidad y fuerza. Estas son maravillosas características.

ACUARIO:

21 de enero – 19 de febrero

Eres increíblemente humilde. Cuando se trata de otras personas, no tiene problema en dejar tus propias necesidades a un lado para servir a quienes te rodean. Eres generoso hasta el extremo, siempre dispuesto a estar allí o sacrificarte para hacer feliz a alguien. En el pasado, ha visto esto como algo negativo, pero este año, valora tu corazón empático y afectuoso. Eso te ha hecho lo que eres.

PISCIS:

20 de febrero – 20 de marzo

Eres muy sensible. Siempre te han dicho que ser “sensible” o “emocional” es lo mismo que ser “débil” o incluso “loco”. Pero esa no es la verdad. Este año, en lugar de escuchar las voces del mundo, escucha tu propio interior. Se la persona que se preocupa, que ama, que da, que siente. Y hazlo con orgullo.