Nueamente Mars se ve involucrado en una demanda por plagio

El cantante Bruno Mars y el productor Mark Ronson recibieron una demanda por plagio por uno de sus canciones más conocidas el hit que realizaron en conjunto “Uptown Funk”.

Un trío de rap compuesto por mujeres llamdas “The Sequence”, lanzó el sencillo ” Funk You Up ” en 1979, el cual fue todo un éxito, al punto que fue la tercera canción de rap en alcanzar el Billboard Top 50 Singles. En documentos obtenidos por el medio TMZ, en la demanda se detalla que la canción de Bruno Mars tiene ‘elementos de la composición significativos y sustancialmente similares’ de ‘Funk You Up’.

Pese a la demanda, la publicación no da más detalles sobre cuáles son las similitudes entre ambas canciones, también se desconoce cuanto es la cantidad de dinero pedida por el supuesto plagio.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la estrella del pop ha recibido demandas por plagio. Anteriormente, entre 2016 y 2017, había sido acusado por el grupo Minneapolis Band Collage, quienes acusaron que el tema de Mars era bastante parecido a su canción “Young Girls” (1983), así como también por Lastrada Entertainment en 2017, agencia dueña de los derechos del tema “More Bounce To The Ounce” de Roger & Zapp, la que también está envuelta en los escándalos.

Otros artistas que han hecho público su enojo contra Bruno Mars por su single han sido el argentino Charly García, quien asegura que el cantante le robó su tema “Funky”, además de los casos de The Gap Band con “Oops! Upside Your Head”, la vocalista serbia Viktorija con “Ulice Mracne”, y al parecer, la lista no terminará de cerrarse.