El cantante fijó una posición muy clara en contra la famosa marca.

The Weeknd decidió terminar su relación con H&M debido a una publicidad que muchos han catalogado como racialmente insensible.

La marca despertó las críticas después de publicar la imagen de un niño de tez oscura, usando un sweater que decía, “El mono más genial de la jungla”, lo cual impulsó al artista a lanzar un comunicado propio condenando a H&M.

“Desperté esta mañana impactado y avergonzado por esta foto”, tuiteó The Weeknd. “Estoy profundamente ofendido y no trabajaré más con @hm”.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore… pic.twitter.com/P3023iYzAb

— The Weeknd (@theweeknd) January 8, 2018