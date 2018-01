Alexis Sánchez está últimamente en boca de todos. Y no solo por sus logros deportivos y su traslado al Manchester United, su vida personal y su relación con la actriz Mayte Rodríguez han dado también mucho de qué hablar.

A colación de los comentarios en el programa de farándula Intrusos de La Red sobre las recientes declaraciones de una estudiante británica que aseguró que el tocopillano le había dado dinero a cambio de pasar un rato con él, Claudia Schimtd habló sobre el acercamiento que mantuvo ella con el futbolista durante un tiempo, declaraciones que no dejaron a nadie indiferente.

La comunicadora reveló, entre otros detalles, que fue ella quien facilitó el contacto entre Alexis y la chica reality Melina Figueroa, con quien el futbolista mantuvo un comentado affaire. Estas fueron sus declaraciones completas, recogidas por el medio Glamorama:

Claudia Schmitd: “Yo ya lo conté. No lo estoy haciendo como primicia en esta ocasión. Y no pregunten más allá, porque no voy a contestar. Solo diré que la persona que le pasó el teléfono de Melina Figueroa a Alexis Sánchez fui yo”

Voz en off: “¡Dios mío! ¡¿Pero cómo?!”

Schmitd: “Yo no soy mala, yo como y dejo comer. Yo pregunto ‘¿usted quiere el teléfono, mijita? ¿Quiere que se lo pase, sí o no?’. ‘Sí’. ‘Ok’. Y no solamente en este caso con Melina… Solamente estoy contando que, en ese minuto, él me lo pidió a mí y yo se lo pasé a él”

Roldán: “¿Por qué Alexis tiene tu número? ¿También te joteó?”

Schmitd: “Yo dije que no preguntaran más, porque es esta es la información que daré en el 2018”

Voz en off: “Tengo una pregunta: ¿Dijiste que tú le pasaste el número de Alexis a Melina, o tú le pasaste el número de Melina a Alexis?”

Schmitd: “De Melina a Alexis Sánchez”

Roldán: “¿Cuándo te lo pidió?”

Schmitd: “¿Cuándo me lo pidió? A ver… Hace ya tantos años que ya ni recuerdo. Pero por eso les digo, chiquillos, tenía el celular, tenía el Facebook de Alexis, donde conversábamos. Todavía puedo tener las conversaciones grabadas”

Suro Solar: “¿Sigues teniendo el Facebook?”

Schmitd: “No. Él aparece, pero no le he escrito más. Recuerden que Alexis, muy amablemente, y para que se den cuenta, mandó una camiseta para mi hijo firmada por todos los del equipo, Ojo. Entonces, para que entiendan que cuando uno habla es porque sabe. Hubo cercanía. El rubro de los futbolistas es absolutamente cerrado. Pero uno nunca puede hablar sin conocimiento de causa”.