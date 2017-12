A pesar de encontrarse fuera del país, Claudio Bravo siempre suele estar al día de lo que ocurre en Chile y suele participar a través de plataformas sociales como Twitter o Instagram.

En esta ocasión fue protagonista en Twitter por su mensaje de apoyo a Javiera Acevedo, luego de que fuera molestada por un usuario que compartió una foto suya a modo de respuesta al mensaje sobre la precaución al volante que publicó la actriz.

Acevedo compartió un mensaje en el que llamaba a los conductores a no manejar sus vehículos bajo la influencia del alcohol:

“Habiendo tantas maneras de salir a pasarlo bien, y disfrutar estas fechas, las cifras de gente imprudente que provoca accidentes viales, siempre aumenta en esta época. Para que este año nuevo sea realmente feliz, no seas uno de ellos. No seai’ aweonao, y no maneji’s curao“, escribió la actriz.