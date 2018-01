China está dispuesta a enviar una sonda radical al otro lado de la luna este año, se ha dicho. La misión es la última de una serie de avances espaciales para China.

La nueva misión espacial Chang’e 4 se lanzará en junio, cuando un cohete Long March 4C llevará un satélite de retransmisión de 425 kg y lo colocará 60,000 km detrás de la luna.

Un segundo lanzamiento más adelante en el año enviará un módulo de aterrizaje y móvil al otro lado de la luna, que será guiado a un aterrizaje seguro por parte del satélite.

Será el primer desembarco en el lado lunar más alejado, una región inexplorada de la Luna llamada South Pole-Aitken Basin, una gran cuenca en el hemisferio sur del extremo que se extiende desde el Polo Sur hasta el cráter Aitken.

El rover también contendrá un “kit de jardinería” para allanar el camino para un puesto avanzado humano al examinar cómo crecen las plantas en la superficie lunar.

“Los chinos están haciendo retroceder la frontera con una misión tan desafiante desde el punto de vista técnico”, dijo a The Guardian Brian Harvey, analista espacial y autor de China in Space: The Great Leap Forward .

China también anunció planes para lanzar una sonda espacial para traer muestras de la luna, en lo que los medios estatales consideran una competencia para las ambiciones del presidente estadounidense Donald Trump para revitalizar la exploración espacial estadounidense.

La sonda lunar Chang’e-5 está siendo sometida a una última ronda de pruebas y se espera que esté lista para su lanzamiento a partir de agosto, según informó el Diario del Pueblo el año pasado, citando a la Administración Nacional Espacial de China.

El lanzamiento implicará nuevos desafíos para China en la recolección de muestras, despegar de la luna y reingresar a alta velocidad a la atmósfera terrestre, convirtiéndola en “una de las misiones espaciales más complicadas y difíciles de China”, dijo Hu Hao, un funcionario de la Exploración Lunar de China.

El presidente chino, Xi Jinping, hizo un llamamiento para que China se convierta en una potencia mundial en exploración espacial.

“No hace mucho tiempo, la Administración Trump de los Estados Unidos reveló la ambición de regresar a la luna. Nuestro país también anunció una serie de planes de exploración del espacio profundo. La luna es la primera parada para la marcha de la humanidad hacia el espacio profundo”, dijo el presidente de potencia asiática.

En febrero, la administración Trump solicitó a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio que estudiara la posibilidad de manejar una misión de cohete de carga pesada, que se espera sea lanzada en 2018, quizás preparando el escenario para un retorno humano a la Luna.

Sin embargo, el plan fue finalmente abandonado y la misión de Orion no estará tripulada en su primer vuelo a finales de este año.

China apunta a enviar una sonda al lado oscuro de la luna para 2018, el primer viaje de ese tipo, y espera poner a los astronautas en la luna para 2036.

En enero, la agencia espacial de China anunció planes para lanzar dos misiones a Marte y una sonda a Júpiter.

El vicedirector de la Administración Espacial Nacional de China, Wu Yanhua, dijo que la primera sonda será enviada a Marte para 2020.