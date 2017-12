La NASA últimamente ha estado muy presente en el centro noticioso, y hoy nuevamente nos sorprende con la divulgación de nuevas imágenes de un asteroide que se ha calificado como “potencialmente peligroso” y que recibe el nombre de Faetón 3200. Este asteroide se acercó a una distancia muy corta de nuestro planeta durante el presente mes de diciembre.

El objeto celeste fue captado por los radiotelescopios de Arecibo, un observatorio ubicado al norte de la isla de Puerto Rico. Las imágenes de alta resolución muestran que el asteroide tiene forma esferoidal y una gran concavidad o depresión de cientos de metros de extensión cerca de su ecuador.

La agencia espacial ha podido observar también que este asteroide es mucho más grande de lo que se pensaba. Mediciones demostraron que el asteroide Faetón tiene un diámetro de unos 6 kilómetros de largo, al menos un kilómetro más largo que las estimaciones que se tenían hasta el momento.

El observatorio de Arecibo fue afectado por el paso del huracán María, que el pasado septiembre arrasó el territorio puertorriqueño. Tras unos meses de inactividad, la instalación ha reanudado su funcionamiento nuevamente, lo que hizo posible que se pudieran captar estas imágenes del gran asteroide Faetón.

Hurricane-battered @AreciboRadar is back in action with these new images of near-Earth asteroid Phaethon, source of the Geminid meteors. https://t.co/slGKDOoIGE pic.twitter.com/TnLgYVAkky

— Corey S. Powell (@coreyspowell) December 22, 2017