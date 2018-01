Un invitado de boda masculino fue secuestrado en una ceremonia india y obligado a casarse con una mujer a punta de pistola mientras su familia gritaba: “Cállate, solo nos casaremos contigo, no te ahorcaremos”.

Vinod Kumar había asistido a la boda de su amigo en el distrito de Nalanda, cerca de Patna, en el estado de Bihar, en el noreste de la India, cuando fue capturado por un grupo de hombres.

El ingeniero de acero fue arrastrado y ‘golpeado’ antes de que apuntaran con sus armas a su cabeza cuando la familia de una mujer que nunca había conocido lo obligó a casarse con ella en contra de su voluntad.

Según Gulf News, se podía escuchar a los familiares de la mujer diciendo: “Nosotros solo realizamos su boda, no colgándola. ¿Por qué lloras fuerte? Cállate”.

Se enjugaron las lágrimas con sus saris mientras se llevaban a cabo las nupcias. El ritual se conoce en el área como ‘Pakadua Vivah’ o matrimonio forzoso y es una cita común en Bihar, informa Gulf News.

A menudo son llevados a cabo por familias que están buscando novios adecuados, pero que no pueden pagar altos costos de dote. El ingeniero junior de la planta de acero dijo que no estaba cooperando porque no había tenido el consentimiento de sus padres. Momentos después, un arma fue sostenida en su cabeza.

Él es citado diciendo: “Ellos (la familia de la niña) se hicieron amigos conmigo durante la boda y me pidieron que saliera. Me secuestraron y me llevaron a un hogar donde me obligaron a poner bermellón en el pelo de una niña. Nunca la había visto y no sé quién es ella”.

La policía lanzó una investigación sobre el incidente, en Mokama, Patna.