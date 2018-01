Este es el impactante momento en que se ve a una mujer robando zapatos en un templo sij mientras sus dueños rezaban en el piso de arriba.

La grabación es del Guru Nanak Darbar Gurdwara en Gravesend, Kent, el 12 de enero y muestra a una mujer sentada en un banco antes de que parezca llenar una bolsa con zapatos de adoradores y salir corriendo del templo.

El video fue publicado en Facebook por varias cuentas, aunque parece haber sido de las imágenes de CCTV en Guru Nanak Darbar Gudwara.

De acuerdo con los comentarios en las redes sociales, la mujer aparentemente fue ayudada por otra persona.

El video muestra a la mujer sentada en un banco y quitándose sus propios zapatos.

Después de una breve pausa, ella se pone de pie y comienza a escanear los bastidores de zapatos.

En un templo sij, los fieles suelen dejar sus zapatos en el estante mientras entran a otra sala para orar.

La mujer parece poner dos pares de zapatos que pertenecen a los fieles en su bolsa de transporte.

Extrañamente, ella pone sus propios zapatos en un estante y se aleja de la escena. En una publicación en su página de Facebook, el templo de Kent confirmó el robo.

También confirmó que Sewadars, el nombre dado a los voluntarios en el templo, informó a la policía después de ver imágenes de CCTV.

El mensaje decía: “Nos gustaría informarle sobre un incidente reciente que tuvo lugar en nuestro Guru Ghar (hogar). En la noche del viernes 12 de enero, se sacaron dos pares de zapatos del área de zapatos de mujer en la planta baja del Gurdwara. Se registró un informe con Gurdwara Sewadars que verificó las imágenes de CCTV y presentó un informe a la policía local. La grabación de CCTV ayudó a Sewadars a identificar a los culpables al día siguiente”.

Para la 1 pm del sábado 13 de enero, menos de 24 horas desde que se produjo el incidente, se llamó a la policía a Gurdwara, se devolvió un par de zapatos y se siguió a la otra pareja más tarde ese mismo día.

La pareja responsable del robo ya era conocida por la policía, recibieron un cargo de la comunidad y se les prohibió el acceso al Guru Ghar.

La policía solicitó que los Sangat (comunidad) sigan vigilando y cooperando con Gurdwara Sewadars mientras trabajan para salvaguardar a los Sangat y a su Guru Ghar”.

El aparente robo provocó una fuerte reacción en las redes sociales.

Rachel Horrigan dijo: “¡Eso es absolutamente repugnante! No puedo creer que alguien de madera se incline tan bajo. Siempre he sido muy bienvenido cuando he estado en el templo “.

Dave Butcher dijo: “Eso es muy desagradable. ¿Por qué alguien haría eso? Apuesto a que si ella hubiera preguntado, el templo habría ayudado. De eso estoy seguro.

Darren Randle comentó: “Robar de un lugar que acoge a todos sin juicio es increíble. Hace que sea mucho peor que alguien pueda contemplar el robo de un lugar sagrado de adoración. Tiempos tristes”.