En estos días, la inteligencia artificial es tan avanzada que los robots intercambian acciones, hacen recomendaciones a restaurantes y diagnostican enfermedades. Pero, ¿puede un robot tener a toda una pista de baile saltando?

Es una pregunta que el Club de Música Karlovy Lazne de Praga se ha esforzado por responder mediante el empleo de un robot de la industria automotriz especialmente adaptado como DJ en el popular local nocturno.

El robot tiene la forma de un brazo gigante cubierto con una pinza, y ha compartido tareas de cubierta en el club con su programador humano en una rotación horaria cada noche durante las últimas tres semanas.

“La gente está emocionada (por el robot) porque no han visto nada parecido en Europa, y no estoy seguro de si hay algo similar en el mundo”, dijo a Reuters el director del club, Adam Lipsansky.

El robot DJ se creó después que la dirección del club desafió a una empresa de robótica a la tarea. Equipado con un software especial para ayudarlo a elegir canciones y montado en un escenario sobre la pista de baile del club, el robot selecciona los discos de los bastidores cercanos y los coloca en uno de los tres reproductores de música que tiene delante.

Puede rayar registros y también baila.

Mientras que algunos clubbers dijeron a Reuters que disfrutaban los esfuerzos musicales del robot, otros no estaban convencidos. “No me gusta el robot”, dijo Marcia Lopes, de 24 años, una turista de México. No puede sentir lo que la gente quiere bailar. No hay emoción detrás de la música. Cuando hay una persona real, saben, cuán divertido es”.